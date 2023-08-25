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Fidan: Karadeniz Girişimi'ne alternatif yok

25 Ağustos 2023

Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’yla görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, tahıl ihracatı için konuşulan rotaların riskler barındırdığını ve Karadeniz Girişimi'ne alternatif olmayacağını kaydetti.

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Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de bir araya geldi.
Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de bir araya geldi.Fotoğraf: Ukrainian Presidential Press Servic/REUTERS

Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamında Kiev’de mevkidaşı Dimitro Kuleba’yla görüşen Hakan Fidan, Rusya'nın geçen ay askıya aldığı Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına alternatif arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığının bilincinde olduklarını kaydederek "Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olmayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz Girişimi’nin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloğa bu nedenle devam edeceğiz" diye konuştu.

Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılmasının kendileri için bir öncelik olduğunun altını çizen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda çok sistemli bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bakan, "Bu vesileyle başta Ukrayna olmak üzere Rusya, Birleşmiş Milletler, Avrupalı ve bazı ABD’li aktörlerin de içinde olduğu çok geniş bir kümeyle kesintisiz bir görüşme ve fikir teatisi  trafiği var" ifadelerini kullandı.

Kuleba: Karadeniz ablukası son bulmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise alternatif güzergahlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu konuda başarı şansının olduğunu, buna karşın en uygun tercihin tarafsız bakıldığında "her açıdan Karadeniz rotası olduğunu" söyledi. "Tahılın kara yolundan nakliyatını çeşitlendirebiliriz ama bu tam olarak deniz yolunun yerini tutmaz" diyen Kuleba, Karadeniz ablukasının son bulması gerektiğini vurguladı.

WSJ: Öne çıkan alternatif Tuna Nehri

Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından Ukrayna’dan yola çıkarak alternatif rotayı kullanan ilk gemi, geçen hafta Romanya ve Bulgaristan kıyılarına yakın seyrederek İstanbul'a ulaşmıştı. Rusya’nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana Odessa Limanı'ndan çıkamayan Joseph Schulte adlı kargo gemisinin Moskova'dan gelen tehditlere rağmen koridoru başarıyla geçmesi, başka gemiler için de bu rotanın alternatif olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmişti.

Kiev'e alternatif rotalar bulunması konusunda Avrupa Birliği ve ABD de süreçte aktif rol oynamaya talip. Geçen hafta Amerikan Wall Street Journal, ABD’nin alternatif bir Karadeniz planı için Ankara da dahil bölgedeki müttefikleri ile görüşme halinde olduğunu yazmıştı. Gazetede yer alan haberde, öne çıkan alternatif rotanın ise Rus ablukasında olan üç limanı devre dışı bırakacak Tuna Nehri rotası olduğu belirtildi.

DW,AFP/SÖ,BK

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