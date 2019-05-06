 Türkiye′den Suriye′ye ″Astana′yı ihlal″ suçlaması | TÜRKİYE | DW | 10.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye'den Suriye'ye "Astana'yı ihlal" suçlaması

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'in güneyinde Rusya desteğiyle operasyon yapan Suriye'yi "Astana Mutabakatı'na aykırı şekilde kontrol alanını genişletmekle" suçlayarak Rusya'yı harekete geçmeye çağırdı.

default

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin Rusya desteğiyle İdlib vilayetinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Akar, sınır birliklerinde inceleme ve denetleme yapmak üzere gittiği Hatay'da yaptığı açıklamada rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik saldırılarına son verilmesi ve Astana Süreci kapsamında belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmesinin sağlanması için Rusya'ya çağrı yaptı.

Rusya Federasyonu'nun bu konuda etkin ve kararlı tedbir almasını beklediklerini belirten Akar, rejim unsurlarının "İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü" söyledi.

Saldırıların bölgedeki Türk gözlem noktalarının güvenliği açısından risk oluşturduğuna, TSK'nın devriye ve intikallerinin aksamasına yol açtığını belirten Akar, "Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor" şeklinde konuştu.

İdlib mutabakatı tehlikede

Rusya destekli Suriye rejim güçleri geçen hafta İdlib'in güney ve Hama'nın kuzey bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Son çatışmalar, Rusya ile Türkiye arasında geçen Eylül ayında varılan İdlib mutabakatının geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı. İdlib vilayetinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını ve bu bölgelerin militan gruplar ile ağır silahlardan arındırılmasını öngören mutabakat büyük ölçüde hayata geçirilememiş, Türkiye taahhütlerinin büyük bölümünü yerine getirememişti.

Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu İdlib vilayetinin kontrolü büyük oranda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün eline geçmiş durumda. Geçen yıl Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'e rejim tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin ve Türkiye'ye yönelik olası bir göçmen akınının önüne geçmişti.

Türkiye tarafından da terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir Şam'ın bölgede Türkiye destekli militanlara karşı çatışmalarda zafer kazanarak kontrol alanını genişletmesi, Rusya'nın Türkiye üzerindeki baskısının artmasına neden olmuştu.

DW,DHA/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Dört soruda İdlib'de son durum

İdlib neden önemli, bölgede kim kiminle savaşıyor, bölgeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Türkiye'nin bu süreçteki rolü ne? Dört soruda Suriye savaşının kilit bölgelerinden olan İdlib'deki son durumu derledik. (10.05.2019)  

AB'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib'de çatışmasızlığı sağlama çağrısı

Suriye'nin İdlib vilayetinde şiddet tekrar tırmanışa geçti. Çarşamba günü 10 sivil hayatını kaybederken, okul ve hastanelerin hedef alınmasından dolayı AB'den Türkiye ve Rusya'ya çatışmasızlığı sağlama çağrısı yapıldı. (09.05.2019)  

BM: İdlib'de yerinden edilenlerin sayısı 150 bini aştı

Birleşmiş Milletler, Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle İdlib ve Hama vilayetlerinde bir haftada 150 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiğini duyurdu. (07.05.2019)  

Benzer içerik

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

Suriye ordusu İdlib ve Hama'da ilerliyor 06.05.2019

Suriye'de Türkiye destekli muhaliflerle çatışan rejim güçleri İdlib ve Hama vilayetlerindeki bazı stratejik bölgeleri ele geçirdi. Rusya destekli saldırıların hedefinde iki kritik otoyolun bulunduğu belirtiliyor.

Frankreich Vorstellung des Konzeptspapiers für Beziehungen zwischen EU/Lateinamerika

AB'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib'de çatışmasızlığı sağlama çağrısı 09.05.2019

Suriye'nin İdlib vilayetinde şiddet tekrar tırmanışa geçti. Çarşamba günü 10 sivil hayatını kaybederken, okul ve hastanelerin hedef alınmasından dolayı AB'den Türkiye ve Rusya'ya çatışmasızlığı sağlama çağrısı yapıldı.

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

Dört soruda İdlib'de son durum 10.05.2019

İdlib neden önemli, bölgede kim kiminle savaşıyor, bölgeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Türkiye'nin bu süreçteki rolü ne? Dört soruda Suriye savaşının kilit bölgelerinden olan İdlib'deki son durumu derledik.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ayse Celik (DW/F. Bozarslan)

Ayşe öğretmen artık özgür

Telefonla bağlandığı bir televizyon programındaki "Çocuklar ölmesin" sözlerinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  