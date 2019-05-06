Türkiye'den Suriye'ye "Astana'yı ihlal" suçlaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye rejiminin Rusya desteğiyle İdlib vilayetinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Akar, sınır birliklerinde inceleme ve denetleme yapmak üzere gittiği Hatay'da yaptığı açıklamada rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik saldırılarına son verilmesi ve Astana Süreci kapsamında belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmesinin sağlanması için Rusya'ya çağrı yaptı.

Rusya Federasyonu'nun bu konuda etkin ve kararlı tedbir almasını beklediklerini belirten Akar, rejim unsurlarının "İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü" söyledi.

Saldırıların bölgedeki Türk gözlem noktalarının güvenliği açısından risk oluşturduğuna, TSK'nın devriye ve intikallerinin aksamasına yol açtığını belirten Akar, "Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor" şeklinde konuştu.

İdlib mutabakatı tehlikede

Rusya destekli Suriye rejim güçleri geçen hafta İdlib'in güney ve Hama'nın kuzey bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Son çatışmalar, Rusya ile Türkiye arasında geçen Eylül ayında varılan İdlib mutabakatının geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı. İdlib vilayetinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını ve bu bölgelerin militan gruplar ile ağır silahlardan arındırılmasını öngören mutabakat büyük ölçüde hayata geçirilememiş, Türkiye taahhütlerinin büyük bölümünü yerine getirememişti.

Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu İdlib vilayetinin kontrolü büyük oranda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün eline geçmiş durumda. Geçen yıl Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'e rejim tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin ve Türkiye'ye yönelik olası bir göçmen akınının önüne geçmişti.

Türkiye tarafından da terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir Şam'ın bölgede Türkiye destekli militanlara karşı çatışmalarda zafer kazanarak kontrol alanını genişletmesi, Rusya'nın Türkiye üzerindeki baskısının artmasına neden olmuştu.

DW,DHA/BK,SÖ

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