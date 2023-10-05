Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine SİHA saldırıları

Türkiye'nin Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı girişimindebulunan faillerin Suriye'den giriş yaptıklarını açıklamasının ardından Suriye'deki hedeflere düzenlenen SİHA operasyonlarında en az sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin sahadan aktardığı bilgilere göre, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Haseke kenti çevresine düzenlenen saldırılardan birinde bir otomobilin, diğerinde de bir fabrikanın hedef alındığı kaydedildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir güvenlik kaynağı ise bir askeri tesis yakınındaki otomobile düzenlenen saldırıda iki kişinin, daha sonra Amude kenti yakınındaki bir askeri noktaya düzenlenen saldırıda altı kişinin öldüğünü açıkladı.

SDG sözcüsü Ferhad Şami, "Türkiye'den gelen tehditler sonrasında" Suriye'nin kuzeydoğusunda kontrolleri altındaki bölgelerde yoğun SİHA uçuşları olduğunu ve Haseke'deki hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD'nin IŞİD'e karşı savaşta en önemli kara müttefiki olan SDG'nin omurgasını YPG milisleri oluşturuyor. Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye kolu ve terör örgütü olarak görüyor. ABD ise PKK'yı terör örgütü olarak tanımakla birlikte terör örgütü listesine almadığı YPG'yi desteklemeyi sürdürüyor. ABD'nin YPG ve SDG'ye verdiği destek uzun süredir Ankara-Washington hattındaki en pürüzlü konulardan birini oluşturuyor.

Fidan'ın "üçüncü taraflara" uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada Ankara'daki saldırının iki failinin Suriye'den geldiğinin ve burada eğitim aldığının tespit edildiğini belirterek "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

PYD, ABD'den destek istedi

ABD destekli SDG'nin Başkomutanı Mazlum Abdi ise Fidan'ın açıklaması sonrasında Ankara saldırısı faillerinin Suriye'deki Kürt bölgelerinden geçmediğini, Türkiye'nin bölgeye yönelik saldırılarına bahane oluşturmaya çalıştığını savundu. Abdi, "bölgedeki altyapının, ekonomik kaynakların ve yerleşim bölgelerinin hedef alınması tehdidinin bir savaş suçu olduğunu" belirtti.

YPG'nin siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisinden (PYD) yapılan açıklamada da "Türkiye Dışişleri Bakanının açıklamaları savaş ilanı anlamına gelmektedir" denildi. PYD Genel Konseyinden yapılan açıklamada, Irak ve Suriye hükümetleriyle tüm Suriye halkı dayanışmaya çağırıldı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan da "Türkiye'den gelen tehditlere karşı tutumunu açıkça ortaya koyması" istendi.

Türk Millî Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'de "22'si son bir hafta içinde olmak üzere yıl içerisinde toplam bin 13 teröristin etkisiz hâle getirildiği" bildirildi. MSB verilerine göre yıl içinde Suriye'den Türk birliklerine yönelik 348 taciz ve saldırı gerçekleşti.

DW,rtr,AFP/BK,BÖ

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