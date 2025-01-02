Türkiye'den Suriye'deki azınlıkların "hamisiyiz" mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni dönemde "kendisini sıkıntı ve endişede hisseden" tüm gruplar varsa, bunların "hamisi" olacaklarını söyledi.

Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye ile ilgili soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Suriye'de zaman zaman azınlıklar konusunda kaygıların olduğunu biliyoruz ve bu azınlıkların hedef alındığına dair haberler de çıkıyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz neler?" sorusu üzerine Hakan Fidan, "Türkiye, dış politikasında belli prensiplere dayalı hareket etmekte. Bunların başında da özellikle bir konuyu kimin yaptığına ve kime yapıldığına değil, ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin endişede hisseden herkesin koruyucusu olduğunu söyleyen Fidan sözlerini "Esad rejiminin zulmü esnasında milyonlarca Sünni Arap yerlerinden edildi, başka ülkelere gitmek zorunda kaldı. Türkiye bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecileri kabul etmede tereddüt göstermedi, onların dertleriyle dertlendi" şeklinde sürdürdü. Fidan, bu yeni dönemde de "kendisini sıkıntı ve endişede hisseden, Suriye'de herhangi bir çoğunluk veya azınlık varsa, kim olursa olsun" destek vereceklerini vurguladı. Fidan, "Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hıristiyanlar olur, kimler olursa olsun, Türkiye diğerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur" dedi.

"Bunların Suriye'de başına bela gelmemesi için her türlü girişimde bulunuyoruz" diyen Fidan, "Suriye'nin yeni yönetimi de bu konuda fevkalade hassas. İnşallah hiçbir şey olmaz ama olması durumunda Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece hassas, prensipleri belli. Kim zulme uğrarsa biz zulme uğrayanın yanında yer alırız. Onunla gerekli dayanışma içerisinde bulunuruz. Dolayısıyla kime olduğuna değil, ne yapıldığına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan: DEAŞ kamplarının güvenliğini Suriye hükümeti devralmalı

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'lilerin tutulduğu kamplar ve hapishaneler ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Fidan, yabancı IŞİD'lilerin ait oldukları ülkelere geri gönderilmesi gerektiğini belirterek, bu kamp ve hapishanelerin güvenliğini Suriye hükümetinin sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Kamplarda tutulan DAEŞ tutukluları, ait oldukları ülkeler tarafından geri alınmalılar" diyen Fidan, "Bunların burada belirsiz bir süre için tutulmaları, herhangi bir yargılama sürecine tabi tutulmamaları ve geleceklerinin ne olduğuna dair herhangi bir planın veya ajandanın olmaması bölgede gerçekten bir kriz kaynağı. DEAŞ tutuklularını orada tutmak için başka bir terör örgütü olan PKK'yı getirerek, bu işe memur etmek uluslararası sistemin baş başa kaldığı bir açmaz ve kriz" şeklinde konuştu. "Hem bu krizi çözmek, hem Türkiye'nin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için" tekliflerinin hazır olduğunu belirten Fidan, "Bir an önce Suriye hükümetinin kampların ve hapishanelerin güvenliğini" devralması gerektiğini söyledi.

Fidan, diğer yandan "Suriye'de kamplar dışında bulunan yabancı savaşçıların, özellikle de PKK saflarında bulunanların" ülkeyi terk etmelerini istediklerini de sözlerine ekledi.

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD üyeleri ve ailelerinin tutulduğu hapishane ve kamplar Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunuyor. SDG'nin omurgasını Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye terör örgütü saydığı bu yapıları PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor.

DW/JD, SÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?