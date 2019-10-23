Türkiye'den Suriye'de sivillere ateş açıldığı iddialarına yanıt

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik "Barış Pınarı Harekâtı”nda sivillere ateş açıldığı iddiaları üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Tel Abyad ve Resulayn'da “Sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar” verilmediği belirtildi.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada ise "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında keşif-gözetleme ve mayın temizlik faaliyetlerine devam edildiği” kaydedilerek, "Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

"Sağlık görevlisi öldürüldü”

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamer'de, Türkiye destekli milislerin Pazar günü insani yardım ekibinin konvoyuna saldırdığı, Burmalı bir sağlık görevlisinin ölümüne ve Iraklı bir sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Özgür Burma Komandoları'ndan yapılan açıklamada sorumluluğun Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye'de olduğu belirtildi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali de yaptığı paylaşımda Burmalı sağlık personelinin ölümünden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Kürt Hawar haber ajansı çatışmaların Zirkan'da yoğunlaştığını bildirirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk insansız hava aracının bölgedeki YPG mevzilerine saldırdığını öne sürdü.

Türkiye, terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK'nın bir kolu olarak gördüğü YPG unsurlarının bölgeden uzaklaşması şartı ile Barış Pınarı operasyonunu durdurmayı kabul etmişti. Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de Suriye'nin kuzeyi ile ilgili bir mutabakata varılmış, bölgede Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı. Çatışmaların Türk ve Rus güçlerinin ortak devriyeye başlamasından sonra da devam ettiği belirtildi. Türk ve Rus güçlerinin bölgede ortak devriyesi Cuma günü başlamıştı.

AP, DW/ SSB, JD

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