 Türkiye′den S-400 açıklaması | TÜRKİYE | DW | 13.12.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'den S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Rusya ve Türkiye arasında ikinci parti S-400'lerin satın alınması konusunda sözleşmenin Nisan'dan önce imzalanacağını düşündüğünü söyledi.

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ABD ve NATO ile ilişkileri Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldığı için gerilimli olan Türkiye'den S-400lerle ilgili yeni açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Rusya ve Türkiye arasında ikinci parti S-400'lerin satın alınması konusunda anlaşmanın büyük ihtimalle Nisan ayından önce yapılacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre Demir ortak üretim ve teknoloji transferi konularında bir noktaya gelindiğini ve bu noktalarda anlaşma sağlandığı takdirde sözleşmeyi imzalayacaklarını kaydetti. Demir ayrıca Rus tarafının bir miktar Su-35 savaş uçağını satmayı teklif ettiğini ve bunu değerlendirdiklerini söyledi.

Demir Patriot füze sistemi ile ilgili olarak ABD'den teklif gelirse görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

ABD'de dün Türkiye'ye S-400‘ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisinden geçmişti. Tasarıda Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Başkan Donald Trump'tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.

DW / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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