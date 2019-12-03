 Türkiye′den sınırdışı edilen Işid şüphelisi Alman kadın gözaltında | ALMANYA | DW | 04.12.2019

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ALMANYA

Türkiye'den sınırdışı edilen Işid şüphelisi Alman kadın gözaltında

Türkiye'den dört çocuğuyla birlikte sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Alman vatandaşı kadın dün akşam Frankfurt havalimanında gözaltına alındı. Çocukları Gençlik Dairesi'ne teslim edildi.

(Sembolik fotoğraf)

(Sembolik fotoğraf)

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Almanya ve Suriye vatandaşı olduğu belirtilen Lorin S. adlı 30 yaşındaki kadın ve beraberindeki dört çocuğunun Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Salı akşamı Frankfurt Havalimanı'na geldiği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa, kadın hakkında Suriye'ye gitmeden önce yaşadığı Aşağı Saksonya Eyaleti'nde "Terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarıldığını ve bu nedenle pasaport işlemlerinden sonra gözaltına alındığını duyurdu. Kadının beraberindeki dört çocuğu ise Gençlik Dairesi yetkililerine teslim edildi. Çocukların ikisinin Nisan ayında ikiz olarak dünyaya geldikleri, diğerlerinin de iki ve üç yaşında olduğu açıklandı. Kadının Suriye'ye beraber gittiği kocasının ise IŞİD saflarında çatışırken öldüğü belirtildi.

Çocuklarıyla gidene daha ağır ceza talebi 

Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Eva Kühne-Hörmann, IŞİD saflarında savaşmak veya savaşçılara destek vermek amacıyla çatışma bölgelerine çocuklarıyla birlikte gidenlerin ayrıca cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

Kühne-Hörmann, "Çocuğunu dini açıdan aşırılık yanlısı bir şekilde eğiten, çatışma alanlarındaki sağlık tehlikelerine kasten maruz bırakan veya çocuklarını IŞİD'in eğitim yöntemlerine teslim edenlere ayrıca cezai müeyyideler uygulanmalı" diye konuştu.

Geçtiğimiz Kasım ayında da, IŞİD şüphelisi bir kadın üç çocuğuyla birlikte Türkiye'den sınır dışı edilmiş ve Almanya'ya gelmişti. Kadın hakkında "Yabancı bir terör örgütüne üye olmak" ve "Velayet görevini ihlal etmek" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada  "Yabancı Terörist Savaşçıların" ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. Açıklamada, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türkiye, yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine göndermeye 11 Kasım tarihinde başlamıştı. Türkiye kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 11 Kasım'da bir zanlıyı, 14 Kasım'da yedi kişilik bir aileyi ve 15 Kasım tarihinde de iki kadını Almanya'ya sınırdışı etti. 19 Kasım tarihinde de Hollanda'ya iki kadın sınır dışı edilmişti. IŞİD şüphelilerinin sınır dışı edildiği ülkeler arasında Danimarka ve ABD de bulunuyor.

DW, AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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