 Türkiye′den Norveç′e ilticada artış | AVRUPA | DW | 05.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Türkiye'den Norveç'e ilticada artış

Norveç Göç Dairesi, Türkiye'den yapılan iltica başvurularının arttığını, sığınma hakkı talep eden Türk vatandaşlarının başlıca gerekçesinin "siyasi zulüm" olduğunu bildirdi.

Norwegen Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/H. Junge)

Norveç Türkiye'den yapılan iltica başvurularında son haftalarda dikkate değer bir artış olduğunu açıkladı. Başvurularla ilgili işlemlerin biraz zaman alacağı çünkü Oslo hükümetinin diğer ülkelerin bu tür başvurularda nasıl bir uygulamada bulunduğunu karşılaştırmak istediği bildirildi.

Norveç Göç Dairesi Başkanı Frode Forfang, başvuruda bulunanların çoğunun Gülen yapılanmasıyla bağları nedeniyle "siyasi zulüm" görmelerini gerekçe olarak gösterdiğini söyledi. Norveç'te 2018'de şimdiye kadar 245 Türk vatandaşının sığınma hakkı talep ettiği açıklandı. Bunlardan 142'si Haziran ayında gerçekleşti. Norveç'e geçen yıl 164 Türk vatandaşı iltica talebinde bulunmuştu.

Norveç Göç Dairesi Haziran ayındaki bu artışın nedenine dair bir açıklama yapmadı. Başkan Forfang, iltica başvurusu onaylananların çoğuna geçmişte koruma hakkı tanındığını belirtti.

Türkiye özellikle Gülen yapılanmasıyla bağlantılığı olduğunu iddia ettiği kişilere iltica hakkı tanınması nedeniyle Avrupa ülkelerine tepki gösteriyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden Gülen yapılanmasını sorumlu tutan Ankara, Avrupa'yı "teröristleri barındırmakla" suçluyor.

Türk vatandaşlarının iltica talebinde bulunduğu ülkelerin başında Almanya geliyor. Darbe girişiminin yaşandığı 2016'da 5 bin 742 Türk Almanya'ya iltica başvurusunda bulunurken, 2017 senesinde Türkiye'den başvuruda bulunanların sayısı 8 bin 483 olmuştu. Bu yılın ilk beş ayındaki toplam başvuru sayısı ise 3 bin 711 oldu.

DW,AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan'da bir Türk askere daha iltica hakkı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanındı. Böylece iltica talebi onaylanan askerlerin sayısı üçe çıktı. (05.07.2018)  

Mülteci anlaşmasının ayrıntıları belli oluyor

Almanya Başbakanı Merkel, planlanan transit merkezlerde sığımacıların sadece iki gün kalacağını açıkladı. CDU ve CSU'nun üzerinde uzlaştığı transit merkezlere karşı çıkan SPD, bu plana henüz onay vermedi. (04.07.2018)  

Avusturya da 'sınırlarını korumaya' hazırlanıyor

Avusturya, Berlin'in mülteci politikasını değiştirmesi durumunda güney sınırlarında önlem alacağını duyurdu. Almanya'da başka bir ülkede kayıtlı mülteciler için 'transit merkezleri' kurulması planlanıyor. (03.07.2018)  

Benzer içerik

Belgien - EU-Gipfel in Brüssel - Merkel

Merkel: Türkiye ile mülteci anlaşması örnek olmalı 28.06.2018

Brüksel’deki AB zirvesinin gündemindeki en önemli konu mülteci krizi. Almanya Başbakanı Merkel, diğer ülkelerle yapılacak işbirliğinde Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının örnek alınması gerektiğini söyledi.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Merkel: Türkiye'ye proje bazında ödeme yapılacak 29.06.2018

Brüksel’de yapılan AB zirvesi göç konusunda saatler süren görüşmelerin ardından varılan uzlaşma ile sona erdi. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ile yürürlükteki mülteci mutabakatının önemine vurgu yaptı.

Deutschland, Meseberg, Pressekonferenz, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Meseberg Palast,

Merkel ve Macron ortak Euro bütçesinde uzlaştı 19.06.2018

Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Berlin’de buluştu. İki lider Euro Bölgesi için ortak bir bütçe oluşturulması ve sığınmacı sorununa Avrupa olarak yanıt verilmesi konusunda uzlaştı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den yeşil ve gri pasaportlara kayıt şartı

Avrupa Birliği'nin vize uygulamadığı ülkelerin vatandaşları, bundan böyle seyahat öncesi elektronik kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Türkiye'deyse yeşil ve gri pasaport sahipleri yeni uygulamadan etkilenecek. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 