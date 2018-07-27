Türkiye'den Moğolistan'daki "kaçırma girişimi" haberlerine yalanlama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Veysel Akçay adlı Türk vatandaşının Moğolistan'da geçen Cuma günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışıldığı yönündeki haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Moğolistan’da yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir" denilen açıklamada, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve "yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzının kuvvetle protesto edildiği" belirtildi.

Gülen yapılanmasının, "geniş bir mevcudiyetinin" bulunduğu Moğolistan’ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin bu konudaki endişe ve beklentini Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaştığını ifade etti. Moğolistan’da Gülen yapılanmasına karşı atılacak adımların belirlenmesinin Moğol hükümetinin yetkisinde olduğunu söyleyen Aksoy, "Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir" diye ekledi.

"FETÖ’nün Moğolistan’da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir" diyen Aksoy, "Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan’daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Moğolistan hükümeti tepki göstermişti

Türk basınında çıkan haberlerde, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da Gülen yapılanmasıyla bağlantılı bir okulun müdürü olduğu iddia edilen Akçay'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye götürülmek istendiği bildirilmişti. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı ise bu girişimin Moğol yetkililerce engellendiğini duyurmuştu.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'ndan götürülmek istendiği belirtilen Akçay'ın durumuyla ilgili Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşmüştü. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu "suçlamaları" reddetmişti. Moğolistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Battsetseg Batmunk, uçağın havalimanındaki yaklaşık sekiz saatlik bekleyişi sırasında bir açıklama yaparak ülke topraklarından birisini kaçırma girişiminin "Moğolistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına karşı ciddi bir ihlal" olacağı uyarısında bulunmuştu. Moğol hükümeti daha sonra ise havalimanındaki uçağın Akçay'ı almadan Ulanbator'dan ayrıldığını bildirmişti.

DW/CÖ,BK

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