 Türkiye′den Midilli′ye geçen sığınmacılarda korona çıktı | AVRUPA | DW | 10.08.2020

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AVRUPA

Türkiye'den Midilli'ye geçen sığınmacılarda korona çıktı

Türkiye'den Ege Denizi'ndeki Yunan adası Midilli'ye geçen bir grup sığınmacıda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

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Yunan yetkililer, Türkiye'den deniz yoluyla Midilli adasına geçen bir grup sığınmacıda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Midilli adasındaki Yunan makamları, söz konusu gruptaki 38 kişiden 17'sinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu kişilerin COVID-19 semptomları da gösterdiği belirtildi.

Koronavirüs tespit edilen sığınmacılar, iki hafta boyunca adadaki Kara Tepe kampında karantina altında tutulduktan sonra yeni bir teste tabi tutulacak.

Yunan makamları, pandemi döneminde adaya ulaşan tüm sığınmacıları önlem amacıyla karantinada tutuyor.

Yunanistan'da şu an yaklaşık 120 bin sığınmacı ve mülteci bulunuyor. Avrupa'ya iltica etmek isteyen 25 bini aşkın sığınmacı, Ege'de Midilli dâhil beş Yunan adasında kurulan kamplarda yaşıyor.

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Mülteci kamplarında koronavirüs riski

Atina, artırılan sınır kontrolleri ve koronavirüs salgınının etkisiyle son aylarda Türkiye'den Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısında ciddi oranda azalma kaydedildiğini açıklamıştı. Bu yıl Nisan ve Temmuz ayları arasında Türkiye'den Yunanistan'a 850 sığınmacının ulaştığını açıklayan Yunan makamları, bu sayının 2019'un aynı döneminde 12 bin 363 olduğunu duyurmuştu.

dpa,AFP,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Atina sığınmacıları ülkelerine gönderiyor

Yunanistan, kendi ülkesine dönmeyi kabul eden sığınmacıları göndermeye başladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program kapsamında, dönmeyi kabul eden her sığınmacıya 2 bin euro veriliyor.  

Atina: İltica süreci hızlandırıldı

Yunanistan, sığınmacıların önemli bir bölümünün anakaradaki merkezlere tahliye edilmesinin ardından, Ege Denizi'ndeki adalarda durumun görece iyileştiğini ve sığınma başvurularının da hızlandırıldığını açıkladı.  

AB’den Türkiye’ye 500 milyon euro ek destek

Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşayan sığınmacıların bakımı için harcanmak üzere 485 milyon euro ek destek sunma kararı aldı. AB komisyonu’nun ilgili önerisi Avrupa Parlmentosu ve üye ülkelerce kabul edildi.  

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