 Türkiye′den Med7′ye tepki: Haksızla dayanışma olmaz | TÜRKİYE | DW | 11.09.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den Med7'ye tepki: Haksızla dayanışma olmaz

Güney Avrupa ülkeleri zirvesinden çıkan ortak bildiriye tepki gösteren Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerginliğin giderilmesi için şartlar sıraladı.

Zirveye Fransa ev sahipliği etti

Zirveye Fransa ev sahipliği etti

AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin (Med7) dün yapılan zirve toplantısından çıkan ortak bildiriye Türk Dışişleri'nden tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın katılımıyla yapılan toplantının sonuç bildirisinde yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadelerin, "taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu" kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

"Yunanistan'ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ediyoruz" denilen açıklamada Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için "Yunanistan'ın bölgede sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO'nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi" istendi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülke ve AB üye adayı olduğuna vurgu yapılan açıklamada "Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan'ın Türkiye ile önkoşulsuz masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Ada'nın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB'yi alet etmemesi ve AB'nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz" ifadelerine yer verildi.

Dün Korsika adasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Med7 ülkeleri Altıncı Zirve Toplantısının sonuç bildirgesinde AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyetine Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta tam destek mesajı verilmişti. Ankara'ya diyalog çağrısının yinelendiği bildiride, Türkiye'nin tek taraflı eylemlerine devam etmesi durumunda uygulanacak olası yaptırımların 24-25 Eylül'de düzenlenecek AB liderler zirvesinde görüşüleceği kaydedilmişti.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında askeri tansiyonu düşürmek için NATO arabuluculuğunda görüşmeler dün başlatılmış, iki ülkeden askeri teknik heyetler Brüksel'deki NATO ana karargahında bir toplantı gerçekleştirmişti.

DW/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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