 Türkiye′den Lozan ihlali gerekçesiyle iki yeni Navtex | TÜRKİYE | DW | 21.10.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den Lozan ihlali gerekçesiyle iki yeni Navtex

Türkiye, Ege Denizi'nde iki yeni Navtex yayımladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Fransa'nın ağustos ayında Akdeniz'de düzenlediği deniz tatbikatı

Yunanistan, İtalya, Kıbrıs ve Fransa'nın ağustos ayında Akdeniz'de düzenlediği deniz tatbikatı

Türkiye, Ege Denizi'nde iki yeni Navtex yayımlayarak Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.

Türkiye daha önce de Lozan Barış Antlaşması'nın adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Navtex yayımlamıştı. Eylül ayında Yunanistan’ın Sakız Adası için, 9 Ekim'de de Midilli adası için yapılan duyurularda bu adaların gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilmişti.

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının statüsü 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris barış antlaşmalarınca düzenleniyor.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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