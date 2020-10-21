Türkiye'den Lozan ihlali gerekçesiyle iki yeni Navtex

Türkiye, Ege Denizi'nde iki yeni Navtex yayımladı. Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.
Türkiye, Ege Denizi'nde iki yeni Navtex yayımlayarak Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.
Türkiye daha önce de Lozan Barış Antlaşması'nın adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Navtex yayımlamıştı. Eylül ayında Yunanistan’ın Sakız Adası için, 9 Ekim'de de Midilli adası için yapılan duyurularda bu adaların gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtilmişti.
Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının statüsü 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris barış antlaşmalarınca düzenleniyor.
DW / EC, BK
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AB, Türkiye'nin Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlamasını kınayarak bunun gerginliği yeniden tırmandıracağı uyarısında bulundu.
Türkiye, Antalya Limanı'na çekildiği açıklanan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için 10 günlük yeni bir Navtex yayınladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bu adımın bir "tehdit" olduğunu söyledi.
Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.