Türkiye'den Libya'da Türk kargo gemisinin alıkonulmasına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dünLibya açıklarında Misrata Limanı'na doğru hareket halindeki Jamaika bandıralı bir Türk kargo gemisinin Hafter güçlerince alıkonulmasını kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

"Libya’da Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir" denilen açıklamada, Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağı ve bu unsurların "meşru hedef telakki edileceği" belirtildi.

Hafter güçleri Türk gemisini alıkoymuştu

Jamaika bandıralı Türk kargo gemisinin dün Hafter güçlerince alıkonduğu bildirilmişti. General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusundan (LNA) yapılan açıklamada Mabrooka adlı ticari kargo gemisinin Derna Limanı yakınlarında durdurulduğu kaydedilmişti.

LNA Sözcüsü Ahmed el-Mismari, gemide 9'u Türkiye uyruklu 17 mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Mismari Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’yi BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) silah ve savaşçı sevkiyatını sürdürmekle suçlamıştı.

Anadolu Ajansı ise alıkonulan geminin ilaç taşıdığını, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el-Hilal limanına çekildiğini yazdı.

Türkiye UMH'nın baş destekçileri arasında yer alırken ülkenin doğu ve güney bölgelerini kontrolü altında bulunduran LNA Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından destekleniyor.

Ekim ayında ateşkes imzalayan UMH ve LNA arasında ülkeyi önümüzdeki yıl seçimlere götürecek siyasi süreçle ilgili BM himayesinde siyasi müzakereler devam ediyor.

Reuters,DW/BÖ,JD

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