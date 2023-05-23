  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
Kuzey Irak'taki Şengal Direniş Birlikleri (Fotoğraf: Arşiv)
Kuzey Irak'taki Şengal Direniş Birlikleri (Fotoğraf: Arşiv)Fotoğraf: Reuters/G. Tomasevic
PolitikaIrak

Türkiye'den Kuzey Irak'ta YBŞ'ye SİHA operasyonu

5 saat önce

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Sincar'da (Şengal) üç YBŞ mensubunun TSK'ya ait bir SİHA tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

https://p.dw.com/p/4RhBa

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Sincar bölgesindeki Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) karargâhını hedef aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, IKBY'nin terörle mücadele biriminin yaptığı açıklamada karargâhın yerel saatle 5'te vurulduğu belirtildi. Açıklamada, karargâhtaki üç YBŞ mensubunun öldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ile bağlantılı YBŞ'ye yönelik olarak geçmişte de birçok SİHA operasyonu düzenlemişti.

IKBY'nin terörle mücadele birimi geçen hafta da TSK'nın Şengal'deki bir YBŞ karargâhını SİHA ile vurduğunu ve üç YBŞ mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

DW,rtr,AFP/CÖ,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

Barzani'den Erdoğan'a destek

Barzani'den Erdoğan'a destek

Türkiye ile yoğun ticari ilişkileri olan IKBY'nin başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Erdoğan'ı destekliyor. Ancak Kuzey Irak'ta farklı düşünenler de var.
Politika21 Mayıs 2023

Irak ordusu: Sincar'da devlet otoritesi yeniden sağlandı

Irak ordusu: Sincar'da devlet otoritesi yeniden sağlandı

Irak ordusu, Sincar'da PKK bağlantılı YBŞ ile iki gün süren şiddetli çatışmaların ardından bölgede devlet otoritesinin yeniden sağlandığını açıkladı. Dört bini aşkın Ezidi'nin evlerini terkettiği bildirildi.
Politika4 Mayıs 2022
Irak'ta Sincar'ı işgal eden IŞİD milislerinden kaçan Ezidiler (10 Ağustos 2014)

Almanya IŞİD'in Ezidi katliamını soykırım olarak tanıdı

Almanya IŞİD'in Ezidi katliamını soykırım olarak tanıdı

Almanya'da meclis IŞİD'in Suriye ve Kuzey Irak'ta Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıdı.
Politika19 Ocak 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu ile görüşmeler olumlu gidiyor

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

Hukuk ve Adalet5 saat önce
Wahlen in der Türkei I Sinan Ogan

ATA İttifakı seçmenleriyle kartlar yeniden mi karılıyor?

ATA İttifakı seçmenleriyle kartlar yeniden mi karılıyor?

Politika7 saat önce

Suriyelilerin geri gönderilmesi mümkün mü?

Suriyelilerin geri gönderilmesi mümkün mü?

Politika10 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

Türkiye'de vatandaş olma ve oy kullanma koşulları neler?

Türkiye'de vatandaş olma ve oy kullanma koşulları neler?

Göç22 saat önce
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

Necip Hablemitoğlu davası: Tetikçi kim?

Necip Hablemitoğlu davası: Tetikçi kim?

Hukuk ve Adalet24 saat önce
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bir zeytin ağacı

İspanya'da kuraklık gıda fiyatlarını nasıl körüklüyor?

İspanya'da kuraklık gıda fiyatlarını nasıl körüklüyor?

Gıda güvenliği21 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön