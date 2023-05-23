Türkiye'den Kuzey Irak'ta YBŞ'ye SİHA operasyonu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Sincar'da (Şengal) üç YBŞ mensubunun TSK'ya ait bir SİHA tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Sincar bölgesindeki Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) karargâhını hedef aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, IKBY'nin terörle mücadele biriminin yaptığı açıklamada karargâhın yerel saatle 5'te vurulduğu belirtildi. Açıklamada, karargâhtaki üç YBŞ mensubunun öldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ile bağlantılı YBŞ'ye yönelik olarak geçmişte de birçok SİHA operasyonu düzenlemişti.

IKBY'nin terörle mücadele birimi geçen hafta da TSK'nın Şengal'deki bir YBŞ karargâhını SİHA ile vurduğunu ve üç YBŞ mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

DW,rtr,AFP/CÖ,BÖ