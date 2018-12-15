 Türkiye′den Kuzey Irak′a ″Pençe-Kartal″ operasyonu | TÜRKİYE | DW | 15.06.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den Kuzey Irak'a "Pençe-Kartal" operasyonu

Türkiye, Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı "Pençe-Kartal" operasyonu kampsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki hedeflerin bombalandığını duyurdu.

Operasyonda bazı hedeflerin vurulduğu bildiriliyor (Arşiv)

Operasyonda bazı hedeflerin vurulduğu bildiriliyor (Arşiv)

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgelerine geniş kapsamlı bir hava operasyonu başlattı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından duyurulan operasyonla ilgili şu bilgi verildi:

"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir. Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, başta Diyarbakır ve Malatya olmak üzere çeşit kentlerdeki hava üslerinden kalkan savaş uçaklarının operasyona katıldığını söyledi.

DW,rtr/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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