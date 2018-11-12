 Türkiye′den Kaşıkçı için uluslararası soruşturma çağrısı | TÜRKİYE | DW | 14.11.2018

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TÜRKİYE

Türkiye'den Kaşıkçı için uluslararası soruşturma çağrısı

Kaşıkçı cinayeti konusunda şu ana kadar Suudi Arabistan ile yürüttüğü ortak soruşturma üzerinden ilerlemeyi tercih eden Türkiye, "artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğu" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası toplumla şeffaf bir şekilde bu süreci götürdüğünü" belirterek, "İlk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, "Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapatmaya çalışmak, anlaşmaya çalışmak olmaz" diye ekledi. Türk istihbarat ve emniyet birimlerinin toplanan delilleri görmek isteyenlere gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye herhangi bir blöf yapmıyor. Türkiye'nin elinde ne varsa uluslararası toplumla paylaşmamız lazım" dedi.

Erdoğan "Sabırla bekliyoruz" demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hafta sonunda gerçekleştirdiği Fransa ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması için çabuk davranmaya davet ettiği aktarılmıştı. Türk basınında çıkan haberlere göre, Erdoğan "Veliaht Prens özel temsilcilerime, 'Ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım' diyor. Biz de sabırla bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Olayla ilgili Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişi içindeki olası suçluların belirlenmesi, söz konusu şüphelilere "cinayet talimatını verenin" yakalanması ve Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetinin ortaya çıkarılması için Riyad'a çağrıda bulunan Erdoğan, "Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız" demişti.

Hak örgütlerinin geçen ayki çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Sınır Tanımayan Gazeteciler 18 Ekim'de yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Kaşıkçı cinayeti konusunda soruşturma başlatmasını talep etmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıdan birkaç gün sonra BM Genel Sekreteri sözcü yardımcısı Ferhan Hak, Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası soruşturma açılmasına ilişkin Türkiye'den resmi bir talep gelmesi durumunda bu konunun değerlendirileceğini açıklamıştı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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