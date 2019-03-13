Türkiye'den İsrail'e 'ilhak edeceğiz' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir." ifadesini kullandı.

Netanyahu'ya ilk tepki veren ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Twitter hesabından açıklama yaparak Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun cesaret ve yüz bulduğunu belirtti.

Netanyahu'nun, "Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyonlar yapmaya devam ettiğini" kaydeden Çelik, "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor. Uluslararası toplumun, Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, uluslararası toplumun tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır" dedi.

Ömer Çelik uluslararası toplumu da İsrail Başbakanına tepki göstermeye çağırdı. Çelik, "Netanyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabı üzerinden İsrail Başbakanına tepki gösterdi.



Kalın, Netanyahu'nun tutumunun seçimleri iki devletli çözümü baltalamak ve işgali meşrulaştırma çabasının bir örneği olduğunu ifade etti. Netanyahu'nun tekrar seçilmesi durumunda bunun bir demokrasi zaferi mi, işgal zaferi mi anlamına mı geleceğini belirtti.

Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu 'demokrasi'nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçimleri yeniden kazanması durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'e bağlanacağı sözü verdi.

Ülkede 9 Nisan Salı günü yapılacak genel seçimler öncesi Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanan demecinde, "İsrail'in egemenliğini genişleteceğim ve toplu yerleşimlerle izole yerleşimler arasında da ayrım yapmayacağım" diye konuştu.

Şu an İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te de 200 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

DHA, AFP, DPA,DW, MK/AÜ

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