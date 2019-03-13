 Türkiye′den İsrail′e ′ilhak edeceğiz′ tepkisi | DÜNYA | DW | 07.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Türkiye'den İsrail'e 'ilhak edeceğiz' tepkisi

Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Türkiye'den tepki geldi. Ankara, Netanyahu'yu uluslararası hukuku hiçe saymakla suçladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir." ifadesini kullandı.

Netanyahu'ya ilk tepki veren ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Twitter hesabından açıklama yaparak Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun cesaret ve yüz bulduğunu belirtti.

Netanyahu'nun, "Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyonlar yapmaya devam ettiğini" kaydeden Çelik, "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor. Uluslararası toplumun, Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, uluslararası toplumun tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır" dedi.

Ömer Çelik uluslararası toplumu da İsrail Başbakanına tepki göstermeye çağırdı. Çelik, "Netanyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabı üzerinden İsrail Başbakanına tepki gösterdi.

Kalın, Netanyahu'nun tutumunun seçimleri iki devletli çözümü baltalamak ve işgali meşrulaştırma çabasının bir örneği olduğunu ifade etti. Netanyahu'nun tekrar seçilmesi durumunda bunun bir demokrasi zaferi mi, işgal zaferi mi anlamına mı geleceğini belirtti.

Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu 'demokrasi'nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Karte Golanhöhen TR

Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçimleri yeniden kazanması durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'e bağlanacağı sözü verdi.

Ülkede 9 Nisan Salı günü yapılacak genel seçimler öncesi Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanan demecinde, "İsrail'in egemenliğini genişleteceğim ve toplu yerleşimlerle izole yerleşimler arasında da ayrım yapmayacağım" diye konuştu.

Şu an İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te de 200 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

DHA, AFP, DPA,DW, MK/AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Arap Birliği'nden ortak Golan tavrı

Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'ne ilişkin İsrail egemenliğini tanıma kararı Arap Birliği zirvesinin ana gündem maddesi oldu. Trump'ın kararına karşı birlik olunurken, BM ve AB'den de benzer açıklamalar yapıldı. (31.03.2019)  

Trump’ın kararına tepkiler sürüyor

Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıması üzerine Suriye, BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını talep etti. Güvenlik Konseyi üyesi beş AB ülkesi de ortak bir açıklama ile bu karara tepki gösterdi. (27.03.2019)  

İsrail-Filistin savaşının 20 yılı

İsrail ve Filistin arasında son yaşanan çatışmalar, 20 yıllık çatışmalar zincirine yeni bir halka olarak ekleniyor. İsrail ve Filistin arasındaki savaşın tarihini derledik. (27.03.2019)  

ABD İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump Golan Tepeleri'nin İsrail egemenliğinde olduğunu tanıyan kararnameyi imzaladı. Böylece uluslararası uzlaşının aksine ABD, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgaline meşruiyet kazandırmış oldu. (25.03.2019)  

Benzer içerik

Golan Höhen israelische Soldaten Syrien

ABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadı 13.03.2019

ABD'nin yayınladığı bir raporda Golan Tepeleri için "İsrail işgali altındaki" değil "İsrail kontrolü altındaki" bölge tanımlaması kullanıldı. Washington "İfade değişikliğidir, politika değişikliği değildir" dedi.

US-Präsident Donald Trump hat Israels Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen anerkannt

ABD İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdı 25.03.2019

ABD Başkanı Donald Trump Golan Tepeleri'nin İsrail egemenliğinde olduğunu tanıyan kararnameyi imzaladı. Böylece uluslararası uzlaşının aksine ABD, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgaline meşruiyet kazandırmış oldu.

Donald Trump und Benjamin Netanyahu in Jerusalem

Trump ile Netanyahu Golan Tepeleri’ni görüşecek 25.03.2019

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in Golan'daki egemenliğini tanıyan bir kararname imzalayacağı iddia edilirken, Netanyahu roket saldırısı nedeniyle ziyaretini kısa kesecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Türkiye'den İsrail'e 'ilhak edeceğiz' tepkisi

Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Türkiye'den tepki geldi. Ankara, Netanyahu'yu uluslararası hukuku hiçe saymakla suçladı.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  