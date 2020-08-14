Türkiye’den İsrail ile BAE normalleşmesine tepki

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) aracı olduğu İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin tamamıyla normalleştirilmesini hedefleyen anlaşmaya tepkili yaklaşırken, yapılan açıklamanın hedefinde BAE vardı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Cuma günü yaptığı açıklamada, “ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz” denildi.

BAE’nin bu hareketiyle Suudi Arabistan’ın öncülüğünde 2002’de Arap Ligi tarafından kabul edilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nca da desteklenen Arap barış planını “tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalıştığı” ifade edilirken, bunun “son derece endişe verici” olduğu belirtildi.

Açıklamada BAE’nin, “zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan” ABD’nin Ortadoğu planı üzerinden “gizli hesaplar yapmaya çalıştığı” belirtilirken, BAE’nin bu davranışıyla Filistin'in iradesini yok saydığı ifade edildi. Açıklamada, “BAE liderliğinin Filistin halkının ve yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiçbir şekilde yoktur” denildi.

BAE’nin “kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet” etmekle suçlandığı açıklamada, “Bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının açıklanmasının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid bin Sultan el Nahyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından Perşembe günü yapılan ortak yazılı açıklamada "anlaşmanın Ortadoğu bölgesinde barışın ilerlemesini sağlayacağı, üç liderin vizyonu ve İsrail ile BAE'nin yeni bir sayfa açma cesaretinin bölgedeki büyük potansiyeli açığa çıkaracağı" belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında kapsamında İsrail'in Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak planını askıya alması öngörülüyor.

DW/DÇÜ,EC

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