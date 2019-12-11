Türkiye’den ilk İHA Kıbrıs’ta göreve başladı

Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun, Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararının ardından Türkiye’den gönderilen ilk İHA adanın kuzeyine inerek görevine başladı.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’ndan havalanarak TSİ 10.00’da Geçitkale Havaalanı’na iniş yapan Bayraktar TB2 tipi İHA’nın Doğu Akdeniz’de on saat sürmesi öngörülen ilk görev uçuşuna başladığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin talebi üzerine Cuma günü aldığı kararda Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanına ulaşan ilk İHA’mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek" ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’nün iç güvenlik ve sınır ötesi harekat ve operasyonlarında 2014 yılından bu yana kullanılan TB2, silah ve cephane dahil 55 kilogram "faydalı yük" taşıyabiliyor. Üretici Baykar şirketinin verilerine göre Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde 27 saat 3 dakika ile havada kalma ve 27 bin 30 feet ile irtifa rekorunu elinde bulunduruyor.

Video izle 25:02 Paylaş Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3RtOb Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir

"SİHA'ya ihtiyaç yok"

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pazar günü yaptığı açıklamada Türkiye’den gelen İHA’ların silahsız olacağını, silahlı İHA’lara (SİHA) ihtiyaç duyulmadığını söylemişti.

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Türkiye’den İHA’ların konuşlandırılması kararında Güney Kıbrıs’ın Ekim ayında İsrail ile yaptığı İHA satın alma anlaşmasının da etkili olduğunu kaydetmişti.

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türk İHA’larının Kuzey Kıbrıs’a gönderilmesini "bölgede istikrarsızlığa katkı sağlayacak bir başka faktör" diye nitelendirmiş, bu adımın Ada’yı yeniden birleştirmeye yönelik çabalara zarar verdiğini belirtmişti.

DW,AP/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe