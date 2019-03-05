 Türkiye′den İdlib′de devriye faaliyeti | TÜRKİYE | DW | 08.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye'den İdlib'de devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib vilayetindeki ilk devriye faaliyetini gerçekleştirdi. Devriye faaliyetleri, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde yapılıyor.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Astana süreci kapsamında belirlenen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyetini tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, TSK'nın İdlib'deki ilk devriye faaliyeti, El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyündeki 6 nolu gözlem noktasından başladı. Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu nokta üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında son buldu.

AA, İdlib'de devriye faaliyetlerine başlanmasına dair kararın, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi zirvesinde alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, devriye faaliyetinin, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde yapılacağını duyurmuştu. Akar, İdlib'de başlayacak devriye faaliyetleriyle ilgili bilgi verirken, "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nin devriyesi başlayacak. Aynı zamanda bazı İdlib ve Afrin hava sahasının kullanılmasıyla ilgili bazı tahditler vardı. Bugün itibariyle bu da kalkmış bulunuyor" demişti.

İdlib'de son durum

Ankara ve Moskova geçen Eylül ayında Rusya'nın Soçi kentinde imzaladıkları mutabakatla, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti. Ancak son dönemde çatışmaların yeniden yoğunlaştığı vilayetin topraklarının büyük bölümü geçen Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün eline geçmişti.

Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında ilan edilen gerginliği azaltma bölgelerinden biri de İdlib'de. TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Bölgede Rus ordusunun ise 10 gözlem noktası var.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Suriye'de silahlı muhaliflerin elindeki son kale konumunda olan İdlib'de geçen Eylül'deki mutabakattan beri rejim tarafından gerçekleştirilen bombardıman ve hava saldırılarında, 60'ı çocuk, 160'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Gözlemevi, aynı dönemde rejim güçlerinden 125, silahlı muhaliflerden ise 94 kişinin öldüğünü belirtti.

DW,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İdlib'de bombalı saldırı: En az 24 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü iki araçla art arda düzenlenen saldırılarda dördü çocuk olmak üzere en az 24 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı bildirildi. (18.02.2019)  

Putin: İdlib'de terörist gruplara müsaade edemeyiz

Suriye'de çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ı bir araya getiren Soçi zirvesi başladı. Zirvede Putin'den İdlib çağrısı geldi. Putin, İdlib'de terörist grupların varlığına izin verilmeyeceğini söyledi. (14.02.2019)  

Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de işbirliği vurgusu

Ankara'da görüşen Türkiye ve Rusya savunma bakanlarının İdlib'de "provokasyonlara rağmen" iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı açıklandı. (11.02.2019)  

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib çağrısı

Rusya, Türkiye'den Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanlarla mücadelesini artırarak Moskova'ya verdiği sözü tutmasını istedi. (07.02.2019)  

İdlib'de HTŞ'ye bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünü hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendiği, patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. (18.01.2019)  

İdlib'in kontrolü El Kaide bağlantılı HTŞ'ye geçti

Suriye'nin İdlib vilayetinin kontrolünün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) eline geçtiği bildirildi. HTŞ'nin İdlib için Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ile ateşkes imzaladığı belirtiliyor. (10.01.2019)  

Benzer içerik

Syriens Machthaber Bashar Assad trifft Hassan Rohani, den Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran

Şam'da yeni denge arayışları 05.03.2019

Suriye Devlet Başkanı Esad 2011'den beri ilk kez İran’ı ziyaret etti. Suriye'de çatışmaların azaldığı, Kürtlerin statüsü ve tampon bölge tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret ne anlam taşıyor?

Russland Moskau Maria Zakharova Außenamts-Sprecherin

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib çağrısı 07.02.2019

Rusya, Türkiye'den Suriye'nin İdlib vilayetindeki militanlarla mücadelesini artırarak Moskova'ya verdiği sözü tutmasını istedi.

Russland Iran Türkei Erdogan Putin Rohani Sotschi

Putin: İdlib için ek adımlar üzerinde uzlaştık 14.02.2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki zirve sonrası Türkiye ve İran'la İdlib'de ek adım atma konusunda anlaştıklarını söyledi. Kremlin, İdlib'e yönelik askeri operasyon planı olmadığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland ITB Berlin 2019 - Mehmet Nuri Ersoy (DW/E. Türkel)

Bakan Ersoy'dan Soylu açıklaması: Anlam kargaşası yaşandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan sözlerinin “farklı anlamlara çekildiğini” söyledi. Bakan Ersoy, “Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz” dedi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  