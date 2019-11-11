Türkiye’den iade edilen IŞİD zanlısı tutuklandı

Türkiye'den Pazartesi günü sınır dışı edilen IŞİD zanlılarıyla ilgili, gönderildikleri ülkelerde hukuki işlemler sürüyor. Danimarka'ya sınır dışı edilen ve havaalanında iner inmez gözaltına alınan eski IŞİD savaşçısı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Ahmed Salem el-Hac adlı kişinin yargılama öncesi 27 gün geçici tutukluluğuna hükmetti.

Savcı Sidsel Klixbull, el-Hac vakasının "çok ciddi bir vaka" olduğunu belirterek Danimarka terör yasalarının ihlali suçlamasıyla yargılama öncesinde tutuklu kalmasını talep etti.

El-Hac ise mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. Danimarka'nın ikinci büyük kenti olan Aarhus'ta 1991 yılında doğan Danimarka vatandaşı El-Hac'ın vatansız Filistinli bir aileye mensup olduğu belirtiliyor. El Hac'ın 2013'te Suriye'ye giden ilk Danimarka vatandaşları arasında yer aldığı kaydediliyor. Danimarka‘da El-Hac hakkında 2014 yılında terör suçlamasıyla gıyabında dava açılmıştı. 2017 yılı başlarında Suriye'de ağır yaralanan sanık, Suriyeli eşi ve iki çocuğuyla Türkiye'ye kaçmış, Aralık 2017'de Kilis'te yakalanmıştı.

2013 yılındaki video da suçlamalar arasında

El-Hac hakkında üç ayrı suçlama olduğu belirtiliyor. Birinin 2013 yılında Youtube'da paylaşılan ve aralarında dönemin NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve Danimarkalı milletvekili Naser Khader'in de bulunduğu tanınmış Danimarkalı kişilerin resimlerine El Hac ve yanındaki üç kişinin ateş ettiği video görüntüleri ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Kopenhag Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Danimarka'nın 2017 yılında El-Hac'ın Türkiye'den iadesini talep ettiği, ancak sonuç alınamadığı bildirildi. Danimarkalı yetkililer, El-Hac'ın Türkiye'de yargılanarak IŞİD'e katılmak suçundan dört yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Hollanda mahkeme kararını temyiz ediyor

Diğer yandan Hollanda hükümeti, IŞİD'li Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya kabul edilmesine hükmeden mahkeme kararına itiraz etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Adalet Bakanı Ferd Grapperhaus Salı günü yaptıkları açıklamada, mahkeme kararının, uluslararası ilişkilere etkileri gibi bazı sonuçlarının dikkate alınmadığı gerekçesiyle soru işaretleri yarattığını, bu nedenle kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Bakanlar temyiz adımından bağımsız olarak, mahkeme kararının hayata geçirilmek zorunda kalınması durumuna karşı hükümetin hazırlıklar yapacağını da sözlerine ekledi.

Lahey'deki mahkeme Pazartesi günkü kararında çocukların ebeveynlerinin eylemlerinden sorumlu tutulamayacağına işaret ederek Hollanda devletinin, çocukların ülkeye geri getirilmesi için tüm imkanları kullanması gerektiği hükmünde bulunmuştu. Ancak mahkeme bu sorumluluğun, IŞİD'in işlediği suçların farkında olan anneler için geçerli olmadığı sonucuna varmıştı.

Mahkemeye gelen dava, 23 Hollandalı anne ve bu annelerin 56 çocuğu adına açılmıştı.

Hollanda hükümeti, IŞİD'li annelerin Hollanda'nın güvenliği için potansiyel tehdit oluşturduklarını belirtmiş, IŞİD savaşçılarının ise ülkeye kabul edilmeyeceklerini bildirmişti.

dpa/BK,SSB

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