Türkiye'den İsveç'teki gösteriye sert tepki

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düzenlenen bir gösteri Ankara'nın tepkisine yol açtı. İsveç Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı, İsveç Meclis Başkanı'nın Ankara ziyareti de iptal edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Stockholm'de düzenlenen bir protesto gösterisi nedeniyle İsveç Büyükelçisi Steffan Herrstrom'u Bakanlığa çağırdı. İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.

Tarihi belediye binası önündeki protesto gösterisi sırasında Erdoğan'ın bir maketi başaşağı asılmıştı.

TBMM Başkanlığı'ndan akşam saatlerinde verilen Bilgi Notu'nda, "Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta ülkemize yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi" denildi.

"İsveç'in Madrid'de verdiği sözü tutması gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. İsveç'in, Türkiye'nin 70 yıldır üyesi olduğu NATO'ya katılmak için Madrid'de verdiği sözleri tutması gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda taviz vermesini beklemek abes olur. PKK'lı teröristin Stockholm'ün göbeğinde İsveç hükümetine kafa tutabilmesi, İsveç makamlarının son günlerde iddia ettikleri gibi teröre karşı gerekli adımları atmadıklarının kanıtıdır."

İsveç haber ajansı TT'nin bir haberine göre Ankara, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen dört kişinin iadesini istiyor. Ancak Stockholm 2019 ve 2020 yıllarında resmen iadesi istenen bu kişileri teslim etmeye yanaşmıyor. İsveç yargısı geçen yaz aldığı bir kararla bu kişilerin iadelerinin mümkün olmadığına hükmetmişti. Ajans, İsveç'in mahkeme kararı nedeniyle Türkiye'nin talebini yerine getiremediğini yazdı.

İsveç Dışişleri Bakanlığından ise konu hakında bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'dan katılım onayı karşılığında Gülen yapılanması ve PKK ile bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin iadesini talep ediyor.

Reuters,ANKA,DW / TY,ET