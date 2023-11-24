Türkiye'den getirilen yiyecekler Alman gümrüğüne takıldı

Saarbrücken Havalimanı'nda gümrük yetkilileri Türkiye'den üç yolcudan oluşan bir grubun getirdiği 50 kilogram gıdaya el koydu.

Saarbrücken Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrollerinde Türkiye'den gelen üç kişilik yolcu grubunun yanında getirdiği yaklaşık 50 kilogram gıdaya el konuldu. Grubun bagajında peynir, sucuk, zeytin, patlıcan, biber, muşmula, ayva, kestane, sarımsak, lahana, asma fidanı gibi yiyecek ve bitkiler bulundu.

Saarbrücken Ana Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Maike Ames konuyla ilgili "Sorun şu ki, seyahat ve posta trafiğinde özellikle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen gıda maddeleri sıkı kısıtlamalara tabi" açıklamasını yaptı.

Sözcü Ames, Avrupa Birliği dışından gelen et, yumurta, süt, balık, bal ya da peynir gibi hayvani gıdaların Avrupa Birliği'nin hijyen talimatlarında yer alan kriterlere uygun şekilde üretilmiş olması gerektiğini belirtti.

Meyve, sebze, yumru kök, dikilmek üzere bitki ya da köklerin hastalık ya da tarım zararlısı taşıma riski bulunduğunu belirten Sözcü Ames "Bunlar Almanya'da ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinde, bitkilere ve doğaya önemli zararlar verebilir" diye konuştu.

Gümrük yetkilileri gıdalara el koyarken el konulan gıdanın yok edilip edilmeyeceğine ilgili eyalet makamları karar verecek.

ots / EC, BK

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