Türkiye'den çağrı: Gerilimi artıracak adımları sona erdirin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkîdaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fidan görüşmede bölgede "gerilimi artıracak adımları sona erdirme" çağrısında bulundu.

İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırı sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre, Bakan Fidan görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin ardından Türkiye'nin "bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini" ve "gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini" iletti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini" söyledi. Abdullahiyan, "İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini" belirtti.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği saldırı sonrasında İran misilleme tehdidinde bulunmuş ve dün gece İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun İsrail toprakları dışında engellendiğini bildirmişti.

Türkiye, İsrail'in Şam saldırısını kınamıştı

Türkiye, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısı sonrasında yaptığı açıklama ile saldırıyı kınamıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada taraflara itidalli hareket etme çağrısı yapılmıştı.

DW/JD, SSB

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