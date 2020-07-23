 Türkiye’den Fransa ve Kıbrıs’ın yaptırım çağrısına tepki | TÜRKİYE | DW | 23.07.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’den Fransa ve Kıbrıs’ın yaptırım çağrısına tepki

Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapmasına Türkiye’den tepki geldi. AKP Sözcüsü İbrahim Çelik, Macron'un "panik dili" kullandığını savundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmasına Türkiye'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun organizasyonun yaptığı açıklamada, "yaptırım tehdidinin işe yaramayacağını, Türkiye'nin egemenlik hakları ve ulusal çıkarlarını takip etmesine etkisinin olmayacağını" söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konu ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" dedi.

Macron’dan yaptırım çağrısı

"Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz alanlarını ihlal edenlere yaptırım uygulanması" gerektiğini söyleyen Macron, "Doğu Akdeniz'deki kışkırtmaları yanıtsız bırakmak ve bölgenin güvenliğini başta Türkiye olmak üzere başka aktörlerin eline bırakmanın AB için ciddi bir hata olacağı" uyarısı yaparak "Avrupa'nın böyle bir seçeneği yoktur. Bu, Fransa'nın izin verebileceği bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'in, ülkelerimiz için hayati önem taşıyan bu bölgesinde enerji ve güvenlik konuları büyük öneme sahiptir" diyen Macron, özellikle Türkiye ve Rusya'nın varlığını giderek artırması ile yaşanan güç mücadelesinde AB'nin hâlâ çok az varlık gösterebildiği" şikayetinde bulundu.

Macron, Libya'da ateşkesi sağlamak ve siyasi çözüm hedefi doğrultusunda yol alabilmek için Libya'ya müdahil ülkelere de yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı, Paris'teki görüşmelere katılan Kıbrıs heyetinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in yanı sıra Savunma Bakanı Haralambos Pedridis ve Cumhurbaşkanı'nın enerji konularındaki danışmanı Yorgos Lakkotripis'in de katıldığını bildirdi.

DW/BK,SSB,HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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