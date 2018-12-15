 Türkiye′den Esad′la şartlı işbirliği mesajı | TÜRKİYE | DW | 16.12.2018

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TÜRKİYE

Türkiye'den Esad'la şartlı işbirliği mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, demokratik bir şekilde yeniden seçilmesi halinde Ankara'nın Suriye lideri Esad'la işbirliğini değerlendirebileceğini açıkladı.

Bashar al-Assad | Syrischer Präsdident (picture-alliance/dpa/Zumapress)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, demokratik bir seçim kazanması halinde Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la işbirliği yapmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Katar'da düzenlenen 18. Doha Forumu'nda konuşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çıkma planı olduğuna inandığını da söyledi.

AKP iktidarı döneminde Esad yönetimiyle ilişkileri güçlendiren Ankara, Suriye'de 2011'de başlayan halk ayaklanmalarında Şam'a karşı tarvır sergilemiş, Mayıs 2012'de komşu ülkeyle tüm diplomatik ilişkilerini sonlandırmıştı.

Beşar Esad ve ailesi 2010'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Beşar Esad ve ailesi 2010'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Suriye'deki iç savaş boyunca uzun süre silahlı muhalifleri destekleyen Türkiye, Esad'ın görevi bırakması için yürütülen uluslararası girişimlerde başlıca rol oynamıştı. İktidarı 2000 yılında babası Hafız Esad'da devralan Beşar Esad, ülkesinde yedi yıldır süren iç savaşta silahlı muhaliflerin direnişini Rusya ve İran'ın desteğiyle bastırmıştı.

Türkiye 2012'den beri Esad rejimiyle doğrudan temasta bulunmasa da, Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm bulmayı amaçlayan Rusya ve İran'la beraber yer aldığı Astana Süreci, Şam'la müzakere halinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl "Esad'la daha yakın temas olacak mı?" sorusuna "Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır. Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır" diye yanıtlamıştı.

rtr/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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