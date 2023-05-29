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Fotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance
PolitikaTürkiye

Türkiye'den Esad rejimine kınama

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bir Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda Suriye donanmasına ait gemilerce ateş açılmasını kınadığını duyurdu.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adana limanından açılan bir Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde iki balıkçımızın hafif şekilde yaralanması ve teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" ifadesi yer aldı.

 

DW / CÖ,ET

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