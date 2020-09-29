Türkiye’den Ermenistan’a kınama

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde hafta sonunda da devam eden çatışmalarda Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin topçu ateşine hedef olduğunu açıklamasının ardından anlaşmazlıkta Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye’den açıklama geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz” denildi.

Açıklamada "İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" denilerek Azerbaycan’a destek verildiği tekrar edildi.

Azerbaycan ikinci büyük kenti olan Gence'nin Ermenistan tarafından topa tutulması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini, dört sivilin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in destekçilerinden Hikmet Hacıyev tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan sivil hedefe yönelik top atışının yapıldığı Ermenistan’daki askeri hedefleri doğrudan yok edecektir” ifadeleri kullanıldı. Hacıyev Dağlık Karabağ’daki Beylagan bölgesinde de sivil yaralılar olduğunu belirtti.

Emenistan Azerbaycan'a ateş açtığını reddediyor. Dağlık Karabağ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Gence’deki askeri bir üssün hedeflendiğini ancak sivillere zarar vermemek için ateşe son verildiği belirtildi.

Dağlık Karabağ yetkilileri pazar günü Azerbaycan ordusunun bölgedeki sivilleri hedef alan roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Türkiye'ye suçlama

Ermenistan tarafı Türkiye'yi çatışmalara doğrudan katılmakla suçlamış, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cumartesi akşamı yaptığı halka sesleniş konuşmasında "150 yüksek rütbeli Türk askeri yetkili Azerbaycan askeri operasyonunu yönetiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan’ın cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'i arayarak Türk tarafının çatışmalara katıldığı konusunda bilgi verdiği bildirildi.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü başladı. O günden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazla sivil olmak üzere 240'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Aliyev ve Paşinyan yapılan müzakere çağrılarını reddetmişti.

DHA, rtr, DW / SSB, BÖ

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