 Türkiye′den ″Ermeni soykırımı″ tasarısına tepki | DÜNYA | DW | 12.12.2019

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DÜNYA

Türkiye'den "Ermeni soykırımı" tasarısına tepki

ABD Senatosu 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun kararının ABD-Türkiye ilişkilerine zarar verdiğini belirtti.

USA Türkei Flaggen Symbolbild (picture-alliance/dpa)

ABD Senatosu 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Demokrat Partili Senatör Robert Menendez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tasarının kabul edildiğini duyurdu.

Ermeni lobi organizasyonu Armenian Assembly Twitter hesabından yaptığı açıklamada Senatör Menendez ve Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tasarının onaylanması üzerine Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımlarda Kongre'nin bu kararının ABD-Türkiye ilişkilerine zarar verdiğini belirtti. Altun kararın ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye attığını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter'da yaptığı paylaşımda ABD Senatosu'nun 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmesini "adalet ve gerçeğin zaferi" olarak niteledi. Paşinyan dünya üzerinde yaşayan Ermeniler adına Senato'ya teşekkür etti.

Tasarının oylanması geçtiğimiz haftalarda Washington'ın Türkiye ile ilişkilerine zarar vereceği gerekçesi ile üç kez durdurulmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ekim ayında yapılan oylamada Osmanlı döneminde Ermenilerin öldürülmesini "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı 11'e karşı 405 oyla kabul edilmişti. Türkiye tasarının kabul edilmesine tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasarıyı "Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz" sözleriyle değerlendirmişti.

DW, AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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