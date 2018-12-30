Türkiye'den Enes Kanter için kırmızı bülten ve iade girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter hakkında Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılması için evrak düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, başsavcılık ayrıca, Kanter'in ABD'den iadesi için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan talepname hazırladı.

Haberde, talepnamede, Kanter'in Gülen yapılanmasıyla bağlantıları ve Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildiği bildirdi. Habere göre, Kanter'in Gülen yapılanmasına mali destek sağladığı ifade edilen talepnamede, 26 yaşındaki basketbolcu hakkında Türkiye'de yakalama kararının da bulunduğu da hatırlatılarak uluslararası sözleşmeler gereği iadesi istendi.

Haberde, iade talepnamesi ve kırmızı bülten için yapılan başvurunun, "ilgili bakanlıklara" gönderildiği belirtildi.

Kanter, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının girişimi üzerine attığı tweet'te, "Sizden korkan Sizin gibi olsun. Allah var gam yok" ifadesini kullandı.

Kırmızı bülten, Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çıkarılıyor. Bültenin çıkarılması, Interpol'ün üye ülkeleri bir şüphelinin başka bir ülkede arandığı yönünde bilgilendirmesi anlamına geliyor.

Pasaportu iptal edilmişti

Kanter'in Mayıs 2017'de Romanya'ya yaptığı ziyaret, basketbolcunun Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştı. Türk pasaportu iptal edildiği için birkaç saatliğine Romanya'daki havalimanında gözaltında tutulan Kanter'in daha sonra ABD'ye dönmesine izin verilmişti.

Kanter, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin "çok sayıda casusunun olduğunu" söylediği Londra'da öldürülmekten korktuğu gerekçesiyle takımının İngiltere'de yapacağı bir maçta oynayamacağını belirtmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında sık sık Erdoğan için "diktatör" tabirini kullanan ve Fethullah Gülen'e yönelik bağlılığını dile getiren Kanter, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, kendisini "reddeden" ailesine tepki göstermişti. Basketbolcu, Gülen yapılanmasını kastederek "Hizmet" için canını feda edeceğini belirttiği açıklamayı "Enes (Kanter) GÜLEN" imzasıyla yayımlamıştı.

DW,AFP/CÖ,DÇÜ

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