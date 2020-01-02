Türkiye'den EastMed anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun süredir yapımı ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ve Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa'ya gaz sevk edecek olan deniz altı doğal gaz boru hattının prensip anlaşmasının imzalanmasına tepki gösterdi.

Hami Aksoy, EastMed projesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili olarak "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz" dedi.

Aksoy sözlerine şöyle devam etti: "Doğu Akdeniz'de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa'daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye'dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine iş birliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin iş birliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız."

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'in katılımı ile bugün imzalanan anlaşmanın ardından bir sonraki adımın, boru hattının yapımı için özel şirketlere yönelik ihale aşaması olacağı bildirildi.

Anastasiades, Miçotakis ve Netanyahu (soldan sağa)

Denizin yer yer üç bin metre altından geçmesi tasarlanan EastMed boru hattının yaklaşık iki bin kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

2025 yılından itibaren İsrail doğal gazını Avrupa'ya taşıması düşünülen hattın en az altı milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor. EastMed boru hattı şu anki planlara göre İsrail'den Kıbrıs'ın güneyine, oradan Girit Adası‘na ve Girit'ten Yunanistan ana karasına ulaşacak. Bu yolla Yunanistan'a ulaşan doğal gazın da, Poseidon boru hattı ile İtalya'ya taşınması hedefleniyor. Hattın Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB), Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltacağı gerekçesi ile EastMed'in yapımına destek veriyor.

DHA / ET,SSB

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