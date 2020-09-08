Türkiye'den Doğu Akdeniz için diyalog mesajı

Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak Türkiye'den yeni açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın bu sabah yaptığı açıklamada, "Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir” dedi.

Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin diyalaogtan yana olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Cumartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.

Gazete krizi

Son olarak iki gün önce milliyetçi muhafazakâr Dimokratia adlı Yunan gazetesinin Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşeti Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugünkü açıklamasında, "Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da gazetenin kullandığı dili eleştirmiş, "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın, konuyla ilgili yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını dile getirmişti.

Macron'un tweeti

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Türkçe attığı tweetle ilgili de konuştu. Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor” İfadelerini kullandı.

Kalın 24- 25 Eylül Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alınması tehdidi ile ilgili de Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dilinin hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini, bunu Avrupalı siyasetçiler tarafından artık görülmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cumartesi günü Türkçe bir tweet yayınlamış ve Korsika'da yayınlanan deklorasyona atıfta bulunarak diyalog çağrısı yapmıştı.

Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi

10 Eylül tarihinde Korsika’nın başkenti Ajaccio’da Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz ve İspanya hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla bir zirve düzenlenmişti. Zirvenin ardından Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı krizine ilişkin bir deklarasyon yayınlanmıştı.

Kıbrıs ve Yunanistan’a "tam destek ve dayanışma" ifade edilen deklarasyonda Türkiye’nin bu ülkelerin egemenlik haklarını "defaatle ihlal ettiği" belirtilmişti. Açıklamada Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasındaki arabuluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığı ifade edilmişti. Ayrıca "Kıbrıs hükümetinin Türkiye’ye yaptığı müzakere davetini memnuniyetle karşılıyoruz. Münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasının iyi niyetli bir diyalog ve müzakere ile, uluslararası hukuka tam riayet ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle uyum içinde olması gerektiğini de kaydediyoruz” denilmişti.

Açıklamada ayrıca "Son Avrupa Konseyi ve AB Konseyi kararlarıyla uyumlu olarak Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki tek taraflı ve yasa dışı faaliyetlerini sona erdirme çağrısına yanıt vermemesini esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

DW,DHA/MK,BÖ

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