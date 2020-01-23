 Türkiye′den Cezayir′e kısmi vize muafiyeti | TÜRKİYE | DW | 27.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'den Cezayir'e kısmi vize muafiyeti

Cezayir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yaş altı, 65 yaş üstü Cezayir vatandaşlarına vize muafiyeti getirildiğini acıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Resmi bir ziyaret için Cezayir'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ile vize konusunda bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık" dedi.

Ziyarette Tebbun ile Erdoğan, Libya'daki gelişmeleri de ele aldılar.

Erdoğan, Cezayir’in Libya’daki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirterek, "Gerek göç yükü, gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya’da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz. Libya’da ateşkesin kalıcı olarak tesisi ve siyasi diyalog sürecine geri dönülebilmesi için hem bölge ülkeleriyle, hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Libya ve Suriye'deki iç savaşların sonlandırılması konusunda başarısız olduğunu ileri süren Erdoğan, "Maalesef uluslararası toplum ne Suriye’de, ne de Libya’da iyi bir imtihan verebilmiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların takibi ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

Vize kolaylığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizenin kaldırılmasının yanında, bazı kolaylıklara da gidildiğini belirterek, "Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak, Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık. Görüşmelerimizde ayrıca güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin derinleştirilmesi imkanlarını araştırmaya devam etme kararı aldık" dedi.

DW,DHA / TY, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Libya Ulusal Ordusu stratejik önem taşıyan Sirte’ye girdi

General Hafter'a bağlı Libya Ulusal Ordusu Akdeniz kıyısındaki Sirte şehrini ele geçirdiğini duyurdu. Bu gelişme, Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. (06.01.2020)  

Çavuşoğlu: Ateşkes bozulmazsa Libya'ya ek asker gitmeyecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da çatışan tarafların ateşkese uyduğu sürece Türkiye'nin bu ülkeye ek askeri birlik veya danışman göndermeyeceğini söyledi. (23.01.2020)  

Benzer içerik

Reisepass USA

ABD'den hamile kadınlara vize kısıtlaması 23.01.2020

Trump yönetimi, "doğum turizminin" önüne geçmek amacıyla Cuma gününden itibaren hamile kadınlara geçici ziyaretçi vizesi verilmeyeceğini duyurdu.

Libyen Kämpfer

Libya Ulusal Ordusu stratejik önem taşıyan Sirte’ye girdi 06.01.2020

General Hafter'a bağlı Libya Ulusal Ordusu Akdeniz kıyısındaki Sirte şehrini ele geçirdiğini duyurdu. Bu gelişme, Hafter açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Türkische und EU-Flagge in Istanbul

AB: Türkiye'ye mali yardım yapılmadığı eleştirileri asılsız 23.01.2020

Avrupa Birliği, mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye’ye söz verilen mali yardımın yapılmadığı eleştirilerini geri çevirdi. AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi, "Anlaşmayı Türkiye de çok iyi biliyor" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ’daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  