 Türkiye′den Avrupa′ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş | AVRUPA | DW | 15.06.2019

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AVRUPA

Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş

AB Komisyonu verilerine göre, Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı.

Hedefi Avrupa olan çok sayıda sığınmacı Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken yakalanıyor

Hedefi Avrupa olan çok sayıda sığınmacı Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken yakalanıyor

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında bu yılın ilk dört ayında gözle görülür bir azalma kaydedildi. Welt am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre 5 Mayıs 2019'a kadar 11 bin 217 sığınmacı Türkiye'den Avrupa'ya geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 15 bin 833 olarak açıklanmıştı. Böylece sığınmacıların sayısında bir yılda yüzde 29 oranında bir gerileme tespit edildi.

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Yunanistan’ın Mora Yarımadası yakınlarında 77 sığınmacıyı taşıyan bir tekneye sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Türkiye’den yola çıkan “Duru” isimli teknenin İtalya'ya yol aldığı tahmin ediliyor. (14.06.2019)

Yunanistan sahil güvenliği, 19-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a bin 230 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu. (31.05.2019)

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, yıl başından beri AB’ye 30 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını söyledi. Leggeri, düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığını belirtti. (10.06.2019)

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacılar ağırlıklı olarak Yunanistan'a intikal ederken, az sayıda sığınmacı ise Bulgaristan veya İtalya'ya ulaştı.

Türk makamları, Avrupa'ya geçen göçmenlerin sayılarındaki gerilemeye rağmen, hedefi Avrupa olan çok sayıda sığınmacının Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalıştığını ve bunlardan çoğunun sınırda yakalandığını açıkladı.

Cuma günü Yunan sahil güvenlik birimleri de 77 kişiyi taşıyan bir Türk teknesinin Mora Yarımadası yakınlarında durdurulduğunu açıklamıştı. 

Ankara ve Brüksel 2016 yılının Mart ayında bir anlaşma yaparak, Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların gayri resmi yollarla Avrupa'ya geçmelerinin engellenmesi konusunda uzlaşmıştı. AB, anlaşma kapsamında Türkiye'ye milyarca euro'luk destek vaadinde bulunmuştu.

DW/dpa /TY,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

  

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