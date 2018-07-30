Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında rekor

Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra iltica talebiyle Almanya'ya gelen Türklerin sayısında büyük artış kaydedildi. İltica başvuruları sayısında Temmuz'da rekor kırıldı.
Türkiye'deki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra Almanya'ya gelerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedildi.
Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi rakamlarına dayandırdığı habere göre, Temmuz ayında bin 141'i ilk kez olmak üzere toplam bin 172 Türk iltica dilekçesi verdi. Böylece bu yıl bir ay içinde yapılan iltica başvurularının sayısı rekor düzeye çıkmış oldu. Haziran'da 884 Türk ilk başvurusunu yapmıştı. Bu yılın ilk altı ayında iltica hakkı elde etmek için Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının sayısı 5 bin 107'ye yükseldi.
Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen iltica başvurularının hissedilir derecede artmasının 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilintili olduğunu söyledi. Dağdelen Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, seçimler sonrasında "olağanüstü halin normal hale dönüştüğünü" ve bu durumun pek çok kişiyi yurt dışına gitmeye ittiğini belirterek "Türk hükümetinin ekonomik kriz nedeniyle daha da baskıcı bir iç politika uygulamasının ve Türkiye'den gelen mülteci sayısının artmasının beklenebileceğini" söyledi.
DW,KNA,epd/AG, BK
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Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptıkları iltica başvurularında artış devam ediyor. 2018'in ilk iki ayında iltica talebinde bulunan Türklerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 300 kişi arttı. (28.03.2018)
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre iltica başvurularının sayısı 2018’in ilk altı ayında düşerek, 93 bin olarak kaydedildi. İltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı ise 4 bin 329 olarak belirlendi. (10.07.2018)
Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin verilerine göre, Türkiye'den yapılan iltica başvuruları Ocak ayında yeniden arttı. Rakamlar son iki yılda başvurularda düzenli bir artış olduğuna işaret ediyor. (16.02.2018)