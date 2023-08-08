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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları yüzde 203 arttı

4 saat önce

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) verdiği bilgiye göre bu yılın ilk yedi ayında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvuruları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203 artış kaydetti.

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Symbolfoto BAMF
Fotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Temmuz ayına dair iltica başvuru rakamlarını açıkladı. Buna göre bu yılın ilk yedi ayında Almanya'ya yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış kaydetti. Daire'ye sadece Temmuz ayında 23 bin 674 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın Temmuz ayına göre ise bu rakam yüzde 79 fazla.

Ocak ayından Temmuz sonuna kadar yapılan iltica başvurularının toplam sayısı 188 bin 967 olarak açıklandı. Başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk sırada yer alıyor. En çarpıcı artış Türkiye'den yapılan başvurularda gözlendi. Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye'den toplam 23 bin 846 iltica başvurusu yapıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 202,9 arttı. Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularından şu ana dek 12 bin 174'ü karara bağlandı. BAMF'ın verilerine göre Türkiye'den iltica başvurularında kabul oranı yüzde 15'e tekabül ediyor. 

En fazla başvuru Suriye'den

Almanya'ya iltica başvurularında Suriye başı çekiyor. Bu yılın ilk yedi ayında Suriye'den yapılan başvuruların sayısı 52 bin 690 olarak açıklandı. Suriye'yi 32 bin 826 ile Afganistan, 23 bin 846 ile Türkiye, 7 bin 113 başvuru ile İran ve 7 bin 167 başvuru ile Irak takip ediyor.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin yıllık raporuna göre 2022 yılında Almanya'da iltica başvurularında 70 bin 976 başvuruyla yine Suriyeliler ilk sıradaydı. İkinci sırada 36 bin 358 kişiyle Afganistan vatandaşları,üçüncü sırada ise 23 bin 938 kişiyle Türk vatandaşları yer almıştı. İltica başvurularında bu üç ülkeyi 15 bin 175 başvuruyla Irak ve 7 bin 963 başvuruyla Gürcistan takip etmişti.

Almanya'da "Türkiye'den ilticaları kolaylaştırın" çağrısı

DW / HT,EC

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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları yüzde 203 arttı

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