 Türkiye′den Almanya′ya göçün 60′ıncı yılı | Gündem | DW | 30.10.2021

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Gündem

Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılı

Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün düzenlendiği anlaşma bundan tam 60 yıl önce imzalandı. Almanya'ya "misafir işçi" olarak göç eden işçilerin çocukları artık ev sahibi oldular. Peki bu süreçte neler yaşandı?

Türkische Gastarbeiter treffen in Deutschland ein

Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İmzanın atıldığı 30 Ekim 1961’den Almanya’nın göçmen işgücü alımını durdurduğu 1973 yılına dek yaklaşık 800 bin kişi Türkiye’den Almanya’ya göç etti.

İki kültür arasında bugün Almanya’da dördüncü kuşak yetişiyor. Almanya’ya işçi olarak gelenlerin çocukları, torunları artık bilim insanları, milletvekilleri… Göç uzmanlarına göre, 3-4 nesil içerisinde sosyal sınıf atlama süreci küresel çapta en başarılı gruplardan biri…

DW Türkçe Türkiye'den Almanya'ya göçün 60 yıllık hikayesini mercek altına aldı.

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Siyasetçilerden Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümü için kutlama mesajları

Almanya'da çok sayıda siyasetçi Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Siyasetçiler, Türkiye'den göçün Almanya tarihinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.  

Göçün 60'ıncı yılı: "Almanyalı Türkler Türkiye'nin avukatı olmamalı"

Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümünde DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Uslucan, Türkiye kökenlilerin yönlerini daha çok Almanya'ya çevirmesi ve siyasi katılımın artması gerektiğini belirtiyor.  

Misafirlikten ev sahipliğine, 60 yıllık göçün izleri

Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçü 60 yılı geride bırakırken, birkaç yıllığına çalışmaya gelen Türk işçilerinin geri dönmediği, onların çocukları ve torunlarının Almanya'da artık kalıcı olduğu süreçte neler yaşandı?  

Steinmeier'den Türklere Nazım Hikmet'li teşekkür

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'den işgücü göçünün 60. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada gündelik ırkçılığın hâlâ bir sorun olduğuna dikkat çekti. Steinmeier, "Türkiye kökenlilerin onuru da dokunulmaz" dedi.  

İkinci vatan: Almanyalı mıyız, dışlanıyor muyuz?

Bu yıl Türkiye'den Almanya’ya iş gücü göçünün 60'ncı yılı. Türkiye kökenlilerin çoğu artık kendini "Almanyalı" hissetse de gündelik hayatta hâlâ bazı sorunları var. Onlardan biri de ayrımcılık.  

Türkiye'den göçün 60'ıncı yılı için özel tören

Bu sene Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yılı kutlanıyor. Bugün Berlin’de düzenlenen törende Başbakan Angela Merkel göçmenlerin fırsat eşitliğine vurgu yaptı.  

Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir vatan!

Türkiye-Almanya İş Göçü Anlaşması’nın 60. yıldönümü nedeniyle Almanya Türk Toplumu (TGD) Berlin’de Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de katıldığı bir etkinlik düzenledi. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan da oradaydı.  

Almanya'ya göçün 60'ıncı yılı

1950'li ve 60'lı yıllarda Almanya'nın ekonomik büyümesinde patlama oldu ama iş gücü eksikti. 1955'ten itibaren İtalya'dan, Yunanistan ve İspanya'dan işgücü geldi. Türkiye ile de 1961'de İşgücü Alımı Anlaşması imzalandı.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sirkeci Garı’ndan Münih Hauptbahnhof’a | Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılı  

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