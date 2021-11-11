Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılı

İkinci vatan: Almanyalı mıyız, dışlanıyor muyuz?

Bu yıl Türkiye'den Almanya’ya iş gücü göçünün 60'ncı yılı. Türkiye kökenlilerin çoğu artık kendini "Almanyalı" hissetse de gündelik hayatta hâlâ bazı sorunları var. Onlardan biri de ayrımcılık.