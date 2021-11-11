Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılı

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Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün düzenlendiği anlaşma bundan tam 60 yıl önce imzalandı. Almanya'ya "misafir işçi" olarak göç eden işçilerin çocukları artık ev sahibi oldular. Peki bu süreçte neler yaşandı?
Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İmzanın atıldığı 30 Ekim 1961’den Almanya’nın göçmen işgücü alımını durdurduğu 1973 yılına dek yaklaşık 800 bin kişi Türkiye’den Almanya’ya göç etti.
İki kültür arasında bugün Almanya’da dördüncü kuşak yetişiyor. Almanya’ya işçi olarak gelenlerin çocukları, torunları artık bilim insanları, milletvekilleri… Göç uzmanlarına göre, 3-4 nesil içerisinde sosyal sınıf atlama süreci küresel çapta en başarılı gruplardan biri…
DW Türkçe Türkiye'den Almanya'ya göçün 60 yıllık hikayesini mercek altına aldı.
Almanya'da çok sayıda siyasetçi Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Siyasetçiler, Türkiye'den göçün Almanya tarihinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yıl dönümünde DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Uslucan, Türkiye kökenlilerin yönlerini daha çok Almanya'ya çevirmesi ve siyasi katılımın artması gerektiğini belirtiyor.
Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçü 60 yılı geride bırakırken, birkaç yıllığına çalışmaya gelen Türk işçilerinin geri dönmediği, onların çocukları ve torunlarının Almanya'da artık kalıcı olduğu süreçte neler yaşandı?
Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'den işgücü göçünün 60. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada gündelik ırkçılığın hâlâ bir sorun olduğuna dikkat çekti. Steinmeier, "Türkiye kökenlilerin onuru da dokunulmaz" dedi.
Bu yıl Türkiye'den Almanya’ya iş gücü göçünün 60'ncı yılı. Türkiye kökenlilerin çoğu artık kendini "Almanyalı" hissetse de gündelik hayatta hâlâ bazı sorunları var. Onlardan biri de ayrımcılık.
Bu sene Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yılı kutlanıyor. Bugün Berlin’de düzenlenen törende Başbakan Angela Merkel göçmenlerin fırsat eşitliğine vurgu yaptı.