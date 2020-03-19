Türkiye'den Almanya'ya direkt uçuşlar durduruldu

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den Almanya'ya direkt uçuşların koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tamamen durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada Cumartesi günü itibarı ile uçuşların üçüncü ülkeler üzerinden yapılmasının ise mümkün olduğu belirtildi. Bakanlık bu olanağın kullanılması çağrısında bulunarak "Almanya'ya dönmek için bir an evvel havayolu şirketiyle ya da seyahat acentenizle iletişim kurun ve uçaklardaki boş koltuklardan derhal faydalanın" denildi.

Açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın Alman vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları içerisinde yer aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce verdiği bilgilere göre Türkiye'den 20 ila 30 bin Alman vatandaşı ülkeye dönüş yaptı.

Almanya'da hükümet salı günü ülke dışında bulunan ve geri dönemeyen 200 bin Alman vatandaşını geri getirmek için uçuşlar organize etmeye başladı. Federal Hükümet, Almanya'ya düzenli seferlerin devam etmesi nedeniyle şimdiye kadar Türkiye'deki vatandaşları geri getirmek üzere bir uçak organize etmemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yaptığı açıklamaya göre seyahat acenteleri ve Lufthansa ile işbirliği içinde başta turistler olmak üzere her gün geri dönüş yapamayan 10 bin Alman vatandaşının ülke dışından geri getirilmesi hedefleniyor. Maas uygulamanın iki hafta süreceğini tahmin ettiğini açıklamıştı.

dpa / EC, JD

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