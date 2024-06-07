Türkiye'den Almanya'ya beş ayda 14 bin iltica başvurusu

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Mayıs ayına dair iltica rakamlarını açıkladı.

Almanya'ya yapılan ilk başvuruların sayısı Mayıs ayında 17 bin 231, Ocak ayından Mayıs ayı sonuna kadarki beş aylık dönemde ise toplam 103 bin 467 oldu. Başvurularda ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık düşüş kaydedildi. Nisan ayında da bir önceki aya göre yüzde 16,7'lik düşüş olmuştu.

İlk beş aylık dönemde BAMF 131 bin 750 başvuruda karar açıkladı, iltica kabul oranı yüzde 46,8 oldu. 35 bin 892 kişinin başvurusu reddedildi, 34 bin 183 başvuru süreci, Dublin Prosedürü ile bağlantılı olarak ya da başvurunun geri çekilmesi gibi nedenlerden dolayı durduruldu.

İşlem süresi ortalama 7,7 ay

Ocak-Mayıs döneminde ilk başvuru ve müteakip başvurularda toplam işlem süresi ortalama 7,7 ay oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış toplam 236 bin 187 başvuru bulunduğu bildirildi.

Mayıs ayında ise, 17 bin 231'i ilk başvuru, bin 524'ü müteakip başvuru olmak üzere toplam 18 bin 755 iltica başvurusu kayıtlara geçti. İlk başvuruların 8 bin 872'sini, Almanya'da doğan bir yaşın altındaki çocuklar için yapılan başvurular oluşturdu. Mayıs'taki başvurularda Nisan'a göre yüzde 1,5'lik düşüş kaydedildi.

Türkiye'den başvurular

Almanya'ya iltica başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Suriye ve Afganistan vatandaşlarının ardından üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk beş aylık döneminde Türkiye'den 13 bin 741'i ilk başvuru ve 710'u müteakip başvuru olmak üzere toplam 14 bin 451 başvuru yapıldı. Mayıs ayında ise Türkiye'den ilk başvuru sayısı bin 875 oldu. Türkiye'den başvurular Mart ayında bin 885 ve Nisan ayında bin 965 olarak kaydedilmişti.

DW/BK,TY

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