 Türkiye’den Almanya’ya 2 milyon maske | ALMANYA | DW | 05.05.2020

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ALMANYA

Türkiye’den Almanya’ya 2 milyon maske

Türkiye Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne iki milyon maske gönderdi. Alman medyası Almanya'nın maske yardımının gizli kalmasını istediğini öne sürdü.

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Alman kamu yayıncılık kurumu ARD’nin Türkiye muhabirinin imzasıyla Tagesschau internet portalında yer alan haberde, Türkiye'nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon koruyucu maske gönderdiği belirtildi. Ancak Tagesschau maske yardımın kabul edilip edilmemesi konusunda Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında tartışma yaşandığını ileri sürdü. Söz konusu haberde Maas’ın Türkiye’deki insan hakları ihlalleri sebebiyle yardıma dair kaygıları olduğu dile getirildi. Tagesschau Türk hükümetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Alman tarafının Ankara'dan yardımın gizli kalmasını istediğini savundu.

Düsseldorf | Landesregierung NRW: Armin Laschet während Pressekonferenz

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet

DW Türkçe'nin de ulaştığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yetkilileri Türkiye’den Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne 2 milyon maskenin gönderildiğini onayladı. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan başka bir haberde ise Hannover'e Türkiye'den 40 bin maske gönderilmek istendiği ancak bölgedeki protestolardan sonra bunun iptal edildiği iddia edildi.

60 ülkeye tıbbi malzeme yardımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin şimdiye kadar 60 ülkeye yardımda bulunduğunu ve bu yardımların devam edeceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin koronavirüs krizi kapsamında yurtdışına yaptığı sağlık malzemeleri arasında maske, biyolojik tehlike tulumu, tek kullanımlık koruyucu kıyafet, önlük, koruyucu gözlük, eldiven, antiseptik ve COVID-19 test kiti gibi ürünler bulunuyor.

COVID-19 ile mücadele kapsamında birçok ürünün ihracatı ön izne tabi tutularak, resmi kurumların onayından geçmesi gerekiyor. 

Resmi kurum ve yetkililerin Covid-19 kapsamında tıbbi malzeme desteği yapıldığını belirttiği ülkeler ise Türkiye ile birlikte aşağıdaki haritada yer alıyor. 

Infografik Türkei Hilfe Corona TR

DW /  DA,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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