Türkiye'den AKPM'ye Kavala kararı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Osman Kavala kararına tepki göstererek, AKPM'yi amaç ve değerlerinden uzaklaşmakla suçladı. Bakanlık AKPM'nin "tarihi bir hataya imza attığını" belirtti.

Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) kabul ettiği Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, AKPM'nin karar ile "tarihi bir hataya imza attığı" belirtildi. Açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Kararı "AKPM’nin görünürlük kazanmaya yönelik pervasızlığı" olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, ileride "hicapla hatırlanacağını" kaydetti.

Ankara'nın Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olduğu vurgulanan açıklamada Bakanlık, AKPM'yi "amaç ve değerlerinden uzaklaşmakla" suçladı.

AKPM'den yaptırım çağrısı

AKPM dün, Kavala'nın geçmişteki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gereği derhal serbest bırakılmaması halinde Ankara'ya hedef odaklı yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

"Osman Kavala'nın Derhal Serbest Bırakılması için Çağrı" başlıklı karar 18'e karşı 44 oyla kabul edilmişti.

Kabul edilen kararda AKPM, üye ve aralarında ABD'nin de bulunduğu gözlemci devletlere, "Kavala'nın keyfi ve yasa dışı bir şekilde özgürlüklerinden mahrum edilmesinden sorumlu polis, savcı, yargıç ve diğer devlet memurlarını hedef alan yaptırımlar" için Magnitsky mevzuatını ya da benzer hukuksal mekanizmaları kullanmaları çağrısı yapmıştı.

Kararda ayrıca, Kavala'nın 1 Ocak 2024'e kadar serbest bırakılmaması halinde AKPM'deki Türk heyetinin yetki belgelerinin yenilenmeyeceği tehdidi de yer alıyor.

DW/EŞ, JD



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