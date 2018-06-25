 Türkiye′den AGİT′in seçim raporuna tepki | TÜRKİYE | DW | 26.06.2018

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TÜRKİYE

Türkiye'den AGİT'in seçim raporuna tepki

Türk hükümeti, AGİT seçim gözlemcilerinin hazırladığı rapora tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer verilmesi eleştirildi.

Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen (picture-alliance/AA/H. Sagirkaya)

Türk hükümeti, 24 Haziran'da yapılan seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Pazartesi günü açıkladığı rapora tepki gösterdi.

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24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’de bulunan uluslararası heyet, seçimlerde şeffaflık ve tarafsızlık ilkesinin sağlanmadığını duyurdu. Gözlemciler Türkiye'de ilk kez güvenlik endişesi yaşadıklarını aktardı. (25.06.2018)

Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel, seçim sonuçlarına ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Brakel, "Standartların AGİT yükümlülüklerini karşılamadığı açık” diye konuştu. (25.06.2018)

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sol Parti milletvekili Hunko’nun AGİT seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye alınmamasının uluslararası kuralların ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık seyahat yasağının kaldırılması için uğraşıyor. (22.06.2018)

Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "AGİT Seçim Misyonu'nun, raporunda, seçimlerdeki rekor katılım oranının ülkemizdeki demokratik olgunluk seviyesine işaret ettiğini teslim etmesi memnuniyetle karşılanmıştır" denildi. Ancak "seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer vermesi ise üzüntüyle karşılanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Gözlem heyetinin teyit edilmemiş bazı istisnai ve münferit olaylardan abartılı olumsuz çıkarımlara yönelmesi ve genellemeler yapması misyonun çalışma metotları bakımından soru işaretleri yarattığı" belirtildi. Açıklamada, "Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceğinin" unutulmaması gerektiği ifade edildi.

415 gözlemci seçimi izledi

Seçimler nedeniyle uluslararası örgütlerden AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türk Konseyi'nden seçim gözlemcileri davet edildiği belirtilerek, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), AGİT Parlamenter Meclisi (AGİT PA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi (KEİPA) heyetlerinden toplam 415 uluslararasının gözlemcinin seçimlerde görev yaptığı" kaydedildi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), Seçim Gözlem Misyonu (EOM), AGİT PA ve AKPM girişimlerinin oluşturduğu Uluslararası Gözlem Misyonu'nun raporunda, Türkiye'de OHAL koşulları nedeniyle, seçimlerin adil ve güvenli bir ortamda yapıldığına dair soru işaretlerinin bulunduğu ifade edilmişti. OHAL'in medya özgürlüğünü daha da kısıtlamak için kullanıldığı savunularak, seçimlerin şeffaf ve tarafsız bir şekilde gerçekleşmediği kaydedilmişti.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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