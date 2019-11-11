 Türkiye’den AB’ye: Mesajlarımız yerine ulaşmamış | AVRUPA | DW | 11.11.2019

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AVRUPA

Türkiye’den AB’ye: Mesajlarımız yerine ulaşmamış

Dışişleri Bakanlığı, AB’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulama adımını eleştirdi. Açıklamada "Faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek" denildi.

Türkei | Hafen Dilovasi - Schiff Yavuz (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Türkiye, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören çerçeve belgeyi onaylamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile KKTC‘nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğinin defalarca vurgulandığı" belirtilerek, Pazartesi günü alınan kararın, Türkiye'nin verdiği mesajların hiçbirinin yerine ulaşmadığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "AB tarafından, hükümsüz ve geçersiz bir yönetime uluslararası hukuk hiçe sayılarak verilen karşılıksız ve anlaşılamaz destek ile Doğu Akdeniz’de önemli bir iş birliği fırsatının rehin alınması gerçekten ibret vericidir" denilerek AB'nin Kıbrıs sorununun çözülmesine katkıda bulunabilecek tarafsız bir aktör olma vasfını çok uzun süre önce yitirdiği ifade edildi.

"Tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır" ifadesine yer verildi.

AB dışişleri bakanları, Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar için Pazartesi günü Brüksel'de yapılan Dış İlişkiler Konseyi toplantısında yasal çerçeve üzerinde anlaşmıştı. Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi önlemler içermesi öngörülen yaptırım listesine, yaptırım öngörülen kişilerin adları sonradan eklenecek.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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