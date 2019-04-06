Türkiye’den AB’nin yerel seçim eleştirisine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın yerel seçimlerin ardından yaşanan tartışmalar nedeniyle AKP hükümetine yaptığı demokratik ilkeleri izleme çağrısına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Timmermans’ın açıklamalarının "hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla” karşılandığını belirtti.

"Avrupa Birliği yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir” diyen bakanlık sözcüsü, yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemenin "hukuka saygının bir gereği” olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle sözkonusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB’nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur” şeklinde konuştu. "Avrupa Birliği yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur” diyen Hami Aksoy, "AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna Avrupa Birliği’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet” etti.

"AKP'nin seçim sonuçlarını kabul etmesi önemli”

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İstanbul ve Ankara'da alınan sonuçlar ile ilgili tartışmaları değerlendirmiş ve AKP hükümetine demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapmıştı.

"Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AKP'nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz” diyen Hollandalı siyasetçi, haklı bir şüphe durumunda her partinin seçim sonuçlarının kontrol edilmesini talep etme hakkına sahip olduğunu vurgulamış, "Ancak Türk makamlarının seçim sonucunu bağımsız bir şekilde kontrol edebilmesi ve bunun sonucunda AKP'nin seçim sonuçlarını kabul etmesi önemli” diye konuşmuştu.

DW, dpa/AÜ,MK

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