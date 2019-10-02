 Türkiye′den ABD′ye güvenli bölge mesajı | TÜRKİYE | DW | 04.10.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'den ABD'ye güvenli bölge mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde güvenli bölge konusunda gecikme, oyalama olursa çalışmaların biteceği mesajını verdi.

Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suriye'de güvenli bölgenin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar "Fırat'ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge / barış koridoru kurulması, oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve Türkiye'nin bunda son derece kararlı olduğu" mesajını verdi.

Görüşmede Akar "Fırat Kalkanı Harekatında 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği" vurgusunu yaptı.

ABD'den beklenti

Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, "Silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması" olduğuna değinilen açıklamada, Türkiye'nin sadece kendi ülkesinin değil bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğini istediği belirtildi.

Açıklamada "Nihai hedefimizin Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ/PKK/PYD/YPG ile her türlü terörist varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğu hususları dile getirilmiştir. Görüşmelere devam etmemizin, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememizin bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemenin de bir tehdit olarak algılanmaması gerektiği ifade edilmiştir" denildi.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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