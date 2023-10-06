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Türkiye'den ABD'nin vurduğu SİHA ile ilgili açıklama

6 Ekim 2023

Türk Dışişleri, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin vurduğu SİHA ile ilgili açıklama yaptı. Olayın "farklı teknik değerlendirmelerden" kaynaklandığı, gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı düşürülen SİHA ile ilgili açıklama yaptı
Dışişleri Bakanlığı düşürülen SİHA ile ilgili açıklama yaptıFotoğraf: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance

Dün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflere düzenlediği hava operasyonları sırasında bir Türk SİHA'sının (silahlı insansız hava aracı) ABD güçlerince düşürülmesiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırı girişimi sonrasında Suriye'deki PKK/YPG hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kapsamlı operasyonlar başlatıldığı hatırlatıldı.

Dün de "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere terör örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiği" belirtilen açıklamada, "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilecek"

Açıklamada "Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir" şeklinde sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ankara'daki saldırının faillerinin Suriye'den geldiğinin ve burada eğitim aldığının tespit edildiğini belirterek "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Pentagon "meşru müdafaa" demişti

Operasyonlar sırasında Türk SİHA'sının vurulmasıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türk SİHA'sının ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın bir mesafede yaklaştığı ve potansiyel bir tehdit olarak değerlendirilerek ABD F-16 savaş uçakları tarafından meşru müdafaa amacıyla düşürüldüğü" bildirilmişti. Pentagon sözcüsü, Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair bir emare bulunmadığını da vurgulamıştı.

Olay sonrasında iki ülke savunma bakanları ve genelkurmay başkanları arasında telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. 

DW/BK,BÖ

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