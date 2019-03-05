Türkiye'den ABD'nin ticaret kararına tepki

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkarma kararı almasına ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Söz konusu karar, iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir. Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diyen Pekcan, 2018'in 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20 milyar 9 milyon dolarlık ithalatta Türkiye'nin 1 milyar 740 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla 5'inci tedarikçi ülke konumunda bulunduğuna da dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump Kongre'ye yazdığı mektupta, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkartarak, bu ülkelerin bazı ürünlerinin ABD'ye gümrüksüz girişine son vermek istediğini belirtti.

Başkan Trump, mektubunda "ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda" Türkiye'nin artık GTS programında yer almaması gerektiğini belirterek, Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın arttığına, fakirlik oranının azaldığına, ticaret yapılan ülkeler ve sektörler açısından ithalatın çeşitlendiğine dikkati çekti. Trump, Türkiye'nin diğer gelişmiş ülkelerin GTS programlarından geçtiğini de sözlerine ekledi.

Trump mektubunda Hindistan'ın da, adil ve makul bir şekilde pazarına girebilmesi için ABD'ye gereken güvenceyi vermediği tespitinde bulunduğunu belirtti.

Ticaret Temsilcisinden açıklama

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın talimatı ile ABD'nin, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programından çıkartmak istediğini belirtti. Lighthizer, Türkiye ve Hindistan'ın artık gelişmekte olan ülke statüsünde olmadıklarını da sözlerine ekledi. Türkiye'nin ekonomik açıdan yeterince gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Lighthizer, Türkiye'nin bu programda yer almasına artık gerek olmadığını ifade etti. Yeni düzenlemenin en erken 60 gün sonra yürürlüğe girebileceği belirtildi.

Türkiye GTS'den en çok yararlanan ülkeler arasında

Gelişmekte olan ülkelerin yararlandığı GTS programı, yaklaşık 2 bin sanayi ve tekstil ürününün ABD'ye gümrüksüz olarak girişine imkan sağlıyor. Amerikan Kongre Araştırma Servisi (CRS) 2017 yılı verilerine göre, bu programdan yarar sağlayan ülkelerin başında gelen Hindistan'ın yaklaşık 5 milyar 700 milyon dolar değerindeki ürünü ABD'ye gümrüksüz olarak giriş yaptı.

Türkiye ise bu programdan en çok yararlanan ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor. 2017'de Türkiye'den yaklaşık 1 milyar 700 milyon dolar değerinde ürün ABD'ye gümrüksüz olarak ihraç edildi. ABD, Türkiye'yi 1975 yılında GTS programına almıştı.

DW,AFP,dpa,rtr/JD,HT

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