Türkiye'den ABD ve İran'a sağduyu çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından Türkiye'den yapılan açıklamalarda, bölgede artan gerilimden duyulan endişe dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" denildi.

Kalın, Süleymani'ye yönelik saldırının "bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğine" dikkat çekerek, taraflara "sağduyu içinde hareket etme ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınma" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından itidal çağrısı

Türkiye'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" denildi.

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve beraberindekilere yönelik "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" denilen açıklamada, bölgede istikrarı "Tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği" vurgulandı.

Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı

Öte yandan, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde üç saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. İran bunun "intikamının alınacağını"duyururken, ABD Başkanı Donald Trump "Süleymani'nin yıllar önce öldürülmesi gerektiğini" savundu.

DW/JD,SSB

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