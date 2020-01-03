 Türkiye′den ABD ve İran′a sağduyu çağrısı | TÜRKİYE | DW | 03.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'den ABD ve İran'a sağduyu çağrısı

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, saldırının "bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğini" belirtti ve taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Türkei Ibrahim Kalin in Ankara (picture-alliance/AA/O. Ozer)

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesinin ardından Türkiye'den yapılan açıklamalarda, bölgede artan gerilimden duyulan endişe dile getirildi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" denildi. 

Kalın, Süleymani'ye yönelik saldırının "bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğine" dikkat çekerek, taraflara "sağduyu içinde hareket etme ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınma" çağrısı yaptı. 

Dışişleri Bakanlığından itidal çağrısı

Türkiye'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" denildi.

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve beraberindekilere yönelik "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" denilen açıklamada, bölgede istikrarı "Tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği" vurgulandı.

Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı

Öte yandan, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde üç saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. İran bunun "intikamının alınacağını"duyururken, ABD Başkanı Donald Trump "Süleymani'nin yıllar önce öldürülmesi gerektiğini" savundu. 

DW/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Hamaney, intikam sözü verdi. (03.01.2020)  

Kasım Süleymani suikastı: İran'dan intikam sözü

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran "intikam" sözü verdi. ABD ise Irak'taki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu. (03.01.2020)  

Benzer içerik

Iran Kommandeur Al-Kuds-Brigaden General Ghassem Soleimani

Kasım Süleymani suikastı: İran'dan intikam sözü 03.01.2020

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran "intikam" sözü verdi. ABD ise Irak'taki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu.

Irak Qassem Soleimani

ABD İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü 03.01.2020

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Hamaney, intikam sözü verdi.

DW Haber - 03.01.2020 03.01.2020

Kasım Süleymanı suikastı sonrası ABD ve İran arasında gerilim tırmanıyor. Libya Ulusal Ordusu sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı yaptı. Enflasyon rakamları açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre, ders kitaplarının içi boş, öğretmenlerin eğitimi yetersiz ve yurtlarda yangın tehlikesi var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Carlos Ghosn

Türkiye'de Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili gözaltılar

Türkiye'de eski Nissan yöneticisi Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçışına yardım ettiği iddiasıyla yedi kişi gözaltına alındı.  

FOTO-GALERİ

default

Dünya yeni yıla nasıl girdi?

Dünya yeni yıla büyük kentlerde düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.  