 Türkiye′deki vaka sayısı Almanya′yı geçti | TÜRKİYE | DW | 25.06.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'deki vaka sayısı Almanya'yı geçti

Türkiye'de son 24 saat içinde bin 458 yeni vakanın tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, bu "tedbirlerin azaldığını gösteriyor" dedi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı Almanya'yı geçti.

Türkei Corona-Pandemie | Istanbul (picture-alliance/NurPhoto/E. Demirtas)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter üzerinden açıkladığı tabloya göre, son 24 saat içinde Türkiye'de bin 458 yeni vaka kaydedildi ve 21 kişi daha yaşamını yitirdi.

Salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 193 bin 115'3 yükseldi, toplam 5 bin 46 kişi de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, bugünkü verilerle ilgili değerlendirmesinde "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir gün içinde kaydedilen vaka sayısı Haziran ayı başında binin altına düşmüştü, ancak günlük yeni vaka sayısı 12 Haziran'dan bu yana binin üzerinde seyrediyor.

Türkiye'deki vaka sayısı Almanya'yı geçti

Bugün açıklanan veriler Türkiye'deki vaka sayısının Almanya'yı geçtiğini gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da Perşembe sabahı itibariyle 24 saat içinde 630 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle tespit edilen toplam vaka sayısı 192 bin 79'a yükseldi. 13 kişinin daha yaşamını  yitirmesiyle toplam ölü sayısı da 8 bin 927'ye çıktı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da her 13 bin kişiden birine koronavirüs bulaştığını tahmin ediyor. Enstitü'nün açıklamasına göre, uzun bir süre tespit edilen yeni vaka sayısının düşmesine rağmen bu eğilimin durduğu gözlemleniyor.

Döner fabrikasında salgın

Almanya'da birçok bölgeden yeni vaka haberi gelmezken bölgesel olarak artışlar var.

Almanya'nın Gütersloh kentinde vaka artışı üzerine karantina uygulamasına yeniden başlandı

Almanya'nın Gütersloh kentinde vaka artışı üzerine karantina uygulamasına yeniden başlandı

Son olarak Duisburg kentinin yakınlarındaki Moers kasabasındaki döner üretim fabrikasında tespit edilen pozitif vakaların sayısı 79'a yükseldi.

Döner fabrikasında çalışan 17 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 62 kişiye test yapılmıştı. Fabrikada, 275 kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Tönnies mezhabasında çalışanlar arasında da salgının yayılması üzerine, Gütersloh ve Warendorf'ta korona kısıtlamaları uygulanmaya başlanmıştı.

DSÖ: Vaka sayısı 10 milyonu aşabilir

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısının gelecek hafta 10 milyonu aşmasını beklediklerini açıkladı. Ghebreyesus, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da dünya genelinde 500 bini aşabileceğini söyledi. Küresel düzeyde bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 200 bin vaka tespit edildiğini belirten Ghebreyesus, salgın açısından Avrupa'daki durumda iyileşme gözlemlenirken, dünya genelinde durumun kötüleştiğini ifade etti.

DW,AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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